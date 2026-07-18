Никакой пощады к дронам: в Краснояружском округе вернули воду и свет вопреки атакам с воздуха

В Краснояружском округе Белгородской области восстановили работу трансформаторной подстанции и систему водоснабжения. Ремонтные работы в двух населенных пунктах проводили под угрозой атак FPV-дронов.

Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drone_Mavic_Pro_may2020.jpg БПЛА

Чтобы обеспечить безопасность специалистов, к работам привлекли роту сопровождения и подразделение РЭБ "Барс-Белгород". С помощью средств радиоэлектронной борьбы бойцы подавили каналы управления беспилотниками и сбили несколько дронов.

Также военные ликвидировали FPV-дрон на оптоволокне — такой тип аппаратов устойчив к обычным помехам РЭБ, но попытку атаки подразделения пресекли.

Возобновление работы электросетей и водопровода позволит жителям пострадавших поселков вернуться к привычному быту и обеспечит базовые потребности в воде и свете.