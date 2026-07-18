Никакой пощады к дронам: в Краснояружском округе вернули воду и свет вопреки атакам с воздуха

В Краснояружском округе Белгородской области восстановили работу трансформаторной подстанции и систему водоснабжения. Ремонтные работы в двух населенных пунктах проводили под угрозой атак FPV-дронов.
Чтобы обеспечить безопасность специалистов, к работам привлекли роту сопровождения и подразделение РЭБ "Барс-Белгород". С помощью средств радиоэлектронной борьбы бойцы подавили каналы управления беспилотниками и сбили несколько дронов.
Также военные ликвидировали FPV-дрон на оптоволокне — такой тип аппаратов устойчив к обычным помехам РЭБ, но попытку атаки подразделения пресекли.
Возобновление работы электросетей и водопровода позволит жителям пострадавших поселков вернуться к привычному быту и обеспечит базовые потребности в воде и свете.
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