Общежитие восстановили почти полностью: в Белгородской области определили дату заезда молодёжи

В Корочанском сельскохозяйственном техникуме восстанавливают общежитие, которое получило повреждения после удара беспилотника. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев проверил ход работ на объекте.
Строители уже закрыли тепловой контур и привели в порядок прилегающую территорию. До конца июля привезут окна. Оставшиеся внутренние отделочные работы планируют закончить до 15 августа. Это позволит студентам заселиться в здание к началу нового учебного года.
|Этап работ
|Срок / Статус
|Тепловой контур и территория
|Завершено
|Поставка окон
|До конца июля
|Отделка и сдача объекта
|До 15 августа
Для студентов техникума ремонт общежития означает возможность жить и учиться в своем округе, не тратя время и средства на поиск временного жилья в соседних населенных пунктах.
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