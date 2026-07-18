Общежитие восстановили почти полностью: в Белгородской области определили дату заезда молодёжи

В Корочанском сельскохозяйственном техникуме восстанавливают общежитие, которое получило повреждения после удара беспилотника. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев проверил ход работ на объекте.

Фото: commons.wikimedia.org by Yahontov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Общежитие

Строители уже закрыли тепловой контур и привели в порядок прилегающую территорию. До конца июля привезут окна. Оставшиеся внутренние отделочные работы планируют закончить до 15 августа. Это позволит студентам заселиться в здание к началу нового учебного года.

Этап работ Срок / Статус Тепловой контур и территория Завершено Поставка окон До конца июля Отделка и сдача объекта До 15 августа

Для студентов техникума ремонт общежития означает возможность жить и учиться в своем округе, не тратя время и средства на поиск временного жилья в соседних населенных пунктах.