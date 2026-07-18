Водители застряли в зоне досмотра: Крымский мост перестал пропускать машины в обе стороны

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Информацию об ограничении проезда опубликовали в канале оперативных данных о ситуации на транспортном переходе.

Фото: commons.wikimedia.org by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Крымский мост (Росавтодор) 3

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — сообщили в канале оперативной информации.

Для водителей, которые планируют поездку, напоминаем о действующих правилах пересечения моста. С 20 января проезд по автодорожной части запретили для всех грузовых автомобилей с массой более 1,5 тонны, независимо от того, везут ли они груз. Также ограничения касаются электромобилей и гибридов.

С конца апреля изменили схему движения перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. На развязке Тамань — Волна (134-й километр трассы А-290 Новороссийск — Керчь) транспорт разделяют на два потока. Направление зависит от объема багажа в машине. Чтобы ускорить пропуск людей и машин, количество досмотровых пунктов увеличили.