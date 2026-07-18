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Смертельный размер в 2 мм: Псковская область зафиксировала всплеск активности паразитов

Россия » Северо-Запад » Псков

В Псковской области опровергли слухи о появлении так называемых "наноклещей". В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора пояснили, что речь идет не о новом виде паразитов, а об обычных нимфах — молодых иксодовых клещах.

Удаление клеща
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Удаление клеща

Малый размер нимф (всего 1-2 мм) делает их почти незаметными на коже. При этом молодые особи проявляют повышенную активность и агрессивность, так как им необходимо питание для перехода на следующую стадию развития.

"Малый размер позволяет им долго оставаться незамеченными на теле, при этом они являются полноценными переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза и других природно-очаговых инфекций", — пояснили в Роспотребнадзоре.

Для жителей региона, которые посещают леса и парки, актуальны стандартные меры защиты. Чтобы избежать укуса, врачи советуют придерживаться простых правил:

  • ходить только по оборудованным тропам, избегая густого кустарника и высокой травы;
  • носить закрытую светлую одежду, чтобы быстрее заметить клеща;
  • заправлять брюки в носки или обувь;
  • использовать репелленты и акарицидные средства.

Специалисты рекомендуют проводить осмотр себя, близких и домашних животных сразу после возвращения с прогулки.

Ответы на популярные вопросы

Чем нимфы отличаются от обычных клещей?

Биологически это одна и та же группа паразитов, но нимфы находятся на стадии развития. Они значительно меньше взрослых особей, из-за чего их сложнее обнаружить вовремя.

Опасны ли маленькие клещи больше, чем крупные?

Опасность та же: и нимфы, и взрослые особи переносят энцефалит и болезнь Лайма. Риск заключается лишь в том, что маленького паразита легче пропустить при осмотре.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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