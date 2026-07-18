Город превращается в сказку: масштабный снос старого парка в Омутнинске предопределил новый облик

В Омутнинске приступают к новому этапу преображения городской среды. После успеха проекта "Путь Саламандры" город развивает пешеходную сеть: сейчас работы ведутся в парке культуры и на улице Юных Пионеров (от улицы Воровского до Карла Либкнехта).
Подрядчик уже демонтировал старые игровые площадки, малые архитектурные формы, сцену и освещение. На объектах делают планировку территории и завозят строительные материалы. Ход работ контролирует губернатор Александр Соколов.
Предыдущий этап — "Путь Саламандры" — стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной среды в малых городах. Новые объекты строят по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
По словам главы Омутнинска Игоря Шаталова, парк культуры получит новую инфраструктуру для отдыха и образования. Проект предусматривает создание амфитеатра со сценой, детской познавательной площадки и "Поляны сказок". Также установят скамейки, урны, общественный туалет и оборудуют две автомобильные парковки.
Отдельное внимание уделят озеленению и освещению. Объем высадок выглядит следующим образом:
|Объект озеленения
|Количество
|Деревья
|146 шт.
|Декоративные кустарники
|978 шт.
Развитие городского пространства стало приоритетом для местных жителей. Администрация города уже подала заявку на участие в очередном конкурсе с проектом "Путь Саламандры-2".
"Территорию осветят и озеленят. В пешеходной зоне будет высажено 146 деревьев и 978 декоративных кустарников", — сообщили в правительстве Кировской области.
Создание качественной пешеходной среды в городах с населением до 50 тысяч человек напрямую влияет на удержание молодежи и развитие локального предпринимательства. Превращение парка в многофункциональный центр с амфитеатром и образовательными зонами позволяет городу создавать собственные культурные точки притяжения, не зависящие от регионального центра.
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