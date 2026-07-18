Город превращается в сказку: масштабный снос старого парка в Омутнинске предопределил новый облик

В Омутнинске приступают к новому этапу преображения городской среды. После успеха проекта "Путь Саламандры" город развивает пешеходную сеть: сейчас работы ведутся в парке культуры и на улице Юных Пионеров (от улицы Воровского до Карла Либкнехта).

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Благоустройство парка

Подрядчик уже демонтировал старые игровые площадки, малые архитектурные формы, сцену и освещение. На объектах делают планировку территории и завозят строительные материалы. Ход работ контролирует губернатор Александр Соколов.

Предыдущий этап — "Путь Саламандры" — стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной среды в малых городах. Новые объекты строят по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Что изменится в городе

По словам главы Омутнинска Игоря Шаталова, парк культуры получит новую инфраструктуру для отдыха и образования. Проект предусматривает создание амфитеатра со сценой, детской познавательной площадки и "Поляны сказок". Также установят скамейки, урны, общественный туалет и оборудуют две автомобильные парковки.

Отдельное внимание уделят озеленению и освещению. Объем высадок выглядит следующим образом:

Объект озеленения Количество Деревья 146 шт. Декоративные кустарники 978 шт.

Развитие городского пространства стало приоритетом для местных жителей. Администрация города уже подала заявку на участие в очередном конкурсе с проектом "Путь Саламандры-2".

"Территорию осветят и озеленят. В пешеходной зоне будет высажено 146 деревьев и 978 декоративных кустарников", — сообщили в правительстве Кировской области.

Значение для малого города

Создание качественной пешеходной среды в городах с населением до 50 тысяч человек напрямую влияет на удержание молодежи и развитие локального предпринимательства. Превращение парка в многофункциональный центр с амфитеатром и образовательными зонами позволяет городу создавать собственные культурные точки притяжения, не зависящие от регионального центра.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова