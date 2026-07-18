Обед на базе отдыха стал роковым: ставропольские врачи борются за жизни пострадавших туристов

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Россия » Юг » Ставрополь

На базе отдыха в Ставропольском крае зафиксирована массовая вспышка кишечной инфекции. Согласно данным регионального Минздрава, медицинская помощь потребовалась 79 пострадавшим, среди которых 25 детей. В стационары десяти больниц региона доставлены 53 человека, состояние которых оценивается как средней степени тяжести. Остальные пациенты получают помощь амбулаторно.

Женщина с отравлением
Фото: Freepik by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с отравлением

Предварительное расследование указывает на сальмонеллез. Источником инфекции стали продукты питания, которые готовили и подавали на территории базы. На данный момент врачи отмечают стабильную динамику у всех госпитализированных.

Что такое сальмонеллез и как он распространяется

Сальмонеллез — это острая бактериальная инфекция, поражающая преимущественно органы пищеварения. Бактерии рода Salmonella крайне живучи: они сохраняются в продуктах месяцами, не меняя их внешнего вида или вкуса. Основной путь заражения в организованных коллективах — пищевой. Зачастую это связано с грубыми нарушениями технологии приготовления блюд, использованием сырых яиц, мяса или недостаточной термической обработкой продуктов.

Инкубационный период может длиться от нескольких часов до двух суток. Болезнь начинается остро: повышается температура, появляются тошнота, рвота и специфические боли в животе. Главная опасность сальмонеллеза заключается в быстрой потере жидкости, что особенно критично для детей и пожилых людей.

"Сальмонеллез коварен тем, что бактерии могут долго сохранять активность на кухонном инвентаре или в недостаточно прожаренном мясе. Основная угроза для пациента — обезвоживание и интоксикация. При средней степени тяжести, которую мы наблюдаем у пострадавших на Ставрополье, необходима инфузионная терапия под контролем врачей в стационаре, чтобы восстановить водно-солевой баланс и предотвратить поражение почек", — объяснила врач-инфекционист Светлана Полякова.

Когда самолечение опасно

При подозрении на кишечную инфекцию в условиях массовой вспышки попытки справиться самостоятельно могут привести к переходу заболевания в хроническую форму или бактерионосительство. Это означает, что человек остается источником инфекции для окружающих даже после исчезновения основных симптомов.

Особую бдительность стоит проявлять, если в анамнезе есть питание в столовых или кафе в течение последних 48 часов. При появлении признаков отравления у ребенка госпитализация часто становится единственным способом избежать тяжелых осложнений, так как детский организм теряет влагу значительно быстрее взрослого.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли принимать антибиотики сразу при первых симптомах?

Нет, бесконтрольный прием антибактериальных препаратов может затруднить диагностику и сделать бактерии устойчивыми к лечению. Назначение делает только врач после получения результатов анализов.

Когда требуется немедленный вызов скорой помощи?

При неукротимой рвоте, температуре выше 39 градусов, появлении крови в стуле или признаках сильной сухости во рту и уменьшении количества мочи.

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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