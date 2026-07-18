Шансы на выздоровление резко вырастут: Брянск обновит оборудование в онкоцентрах

В Брянске обновят оборудование радиологических и радиотерапевтических служб. Это позволит увеличить число пациентов, которые смогут пройти лечение от онкологических заболеваний в регионе.

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Врачи планируют проводить по 12 тысяч курсов терапии в год и выполнять 150 реконструктивных операций. Также в городе расширят возможности молекулярно-генетической диагностики, что поможет точнее определять тип опухоли и подбирать подходящее лечение для каждого пациента.

"Брянской области на развитие медицины выделят 5,5 млрд рублей", — сообщила министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Показатель Плановое значение Курсов терапии в год 12 000 Реконструктивных операций 150 Финансирование медицины региона 5,5 млрд рублей

Для обычного жителя области это означает сокращение очередей на обследование и возможность пройти сложные этапы лечения в Брянске, не выезжая в федеральные центры.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов