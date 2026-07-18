Шансы на выздоровление резко вырастут: Брянск обновит оборудование в онкоцентрах

В Брянске обновят оборудование радиологических и радиотерапевтических служб. Это позволит увеличить число пациентов, которые смогут пройти лечение от онкологических заболеваний в регионе.
Врачи планируют проводить по 12 тысяч курсов терапии в год и выполнять 150 реконструктивных операций. Также в городе расширят возможности молекулярно-генетической диагностики, что поможет точнее определять тип опухоли и подбирать подходящее лечение для каждого пациента.
"Брянской области на развитие медицины выделят 5,5 млрд рублей", — сообщила министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
|Показатель
|Плановое значение
|Курсов терапии в год
|12 000
|Реконструктивных операций
|150
|Финансирование медицины региона
|5,5 млрд рублей
Для обычного жителя области это означает сокращение очередей на обследование и возможность пройти сложные этапы лечения в Брянске, не выезжая в федеральные центры.
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