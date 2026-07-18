Бизнес в Крыму задыхается: вынужденные меры спасли производство от полного краха

Предприниматели Крыма адаптируют бизнес под условия чрезвычайной ситуации, меняя логистику и ассортимент из-за ограничений в подаче электроэнергии. Кризис спровоцировал переход на локальные продукты: рестораны и магазины отказываются от привозных товаров в пользу местных фермеров, что привело к росту продаж региональных производителей.

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Одной из главных проблем для бизнеса стал рост цен на привозные продукты и сбои в поставках. В этих условиях владельцы заведений и производств переходят на прямые закупки у крымских хозяйств, даже если это требует личного объезда фермеров из-за дефицита топлива и нежелания водителей осуществлять перевозки в Симферополь.

От копченостей к консервам: как спасали бизнес

Производство натуральных копченостей, полностью зависящее от электричества, оказалось под ударом при отключении света. Чтобы не допустить порчи сырья, предприниматели перепрофилировались на выпуск тушенки, используя газовое оборудование и автоклавы.

"Когда случилось отключение света, встал вопрос, как срочно спасать продукцию. Я сказала мужу забирать все мясо, которое не успели посолить, и везти домой, потому что там есть газ, и надо быстро делать тушенку", — рассказала Ольга Евтюшина.

Сейчас ассортимент расширился до консервов из говядины, свинины, курицы, утки и рыбы (включая филе форели и тунец в собственном соку). Срок хранения таких продуктов составляет от одного до трех лет, что делает их востребованным "запасом" для населения в трудные времена. Переход на новый продукт помог владельцам бизнеса обслуживать государственный кредит в 2 миллиона рублей, взятый на расширение цеха до 200 квадратных метров.

Крымская пицца и рост продаж фермеров

Сектор общественного питания также пересмотрел подход к закупкам. Владельцы кафе отмечают, что стоимость привозных ингредиентов выросла настолько, что цена готовых блюд стала неприемлемой. Решением стал поиск местных аналогов.

"Нам пришлось искать местных производителей — того же сыра для пиццы и делать ее уже на основе только местного продукта. Мы бросили клич по фермерам", — пояснила Елена Антонюк.

Поиск локальных поставщиков позволил найти в Крыму производителей томатов черри, сыров и форели. По словам Елены Антонюк, такой переход на локальный продукт дал ощутимый толчок мелким производителям: например, у некоторых крымских сыроваров продажи выросли на 60%.

Факторы выживания бизнеса

Спрос на местную продукцию поддерживается не только логистическими сложностями, но и осознанным выбором покупателей. Жители региона через социальные сети и сарафанное радио поддерживают своих производителей. Дополнительно работает акция "Волна поддержки", инициированная властями и бизнес-сообществом.

Фактор влияния Последствие для бизнеса Отключение электроэнергии Переход на консервирование и газовое оборудование Проблемы с логистикой и топливом Личный объезд фермеров, отказ от привозных товаров Рост цен на импорт Замена сырья на крымское (рост продаж сыроваров до 60%)

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов