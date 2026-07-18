Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из 80 кг в фитнес-икону: история Джиллиан Майклс и программа, которая покорила миллионы женщин
Звёзды кино разошлись во мнениях: Том Холланд и Мэтт Дэймон поспорили о величии супергероев
Обед на базе отдыха стал роковым: ставропольские врачи борются за жизни пострадавших туристов
Это похоже на цифровое проклятие: расчеты ИИ превратили наше будущее в копию прошлого
Рыбаки заметили нечто странное: Бостонская гавань стала точкой входа для опасного захватчика
Шансы на выздоровление резко вырастут: Брянск обновит оборудование в онкоцентрах
Аукционный дом Heritage Auctions установил ценовой рекорд по реквизиту из «Звёздных войн»
Горький вкус и резкий запах: неожиданные признаки заставили дачников срочно чистить грядки
Как не сжечь свой газон: неосторожное действие с обычным шлангом лишает почву защиты

Бизнес в Крыму задыхается: вынужденные меры спасли производство от полного краха

Россия » Юг » Симферополь

Предприниматели Крыма адаптируют бизнес под условия чрезвычайной ситуации, меняя логистику и ассортимент из-за ограничений в подаче электроэнергии. Кризис спровоцировал переход на локальные продукты: рестораны и магазины отказываются от привозных товаров в пользу местных фермеров, что привело к росту продаж региональных производителей.

консервы
Фото: https://worldoffoodanddrink.worldtravelguide.net is licensed under https://worldoffoodanddrink.worldtravelguide.net/almost-everything-you-need-to-know-about-canned-food/
консервы

Одной из главных проблем для бизнеса стал рост цен на привозные продукты и сбои в поставках. В этих условиях владельцы заведений и производств переходят на прямые закупки у крымских хозяйств, даже если это требует личного объезда фермеров из-за дефицита топлива и нежелания водителей осуществлять перевозки в Симферополь.

От копченостей к консервам: как спасали бизнес

Производство натуральных копченостей, полностью зависящее от электричества, оказалось под ударом при отключении света. Чтобы не допустить порчи сырья, предприниматели перепрофилировались на выпуск тушенки, используя газовое оборудование и автоклавы.

"Когда случилось отключение света, встал вопрос, как срочно спасать продукцию. Я сказала мужу забирать все мясо, которое не успели посолить, и везти домой, потому что там есть газ, и надо быстро делать тушенку", — рассказала Ольга Евтюшина.

Сейчас ассортимент расширился до консервов из говядины, свинины, курицы, утки и рыбы (включая филе форели и тунец в собственном соку). Срок хранения таких продуктов составляет от одного до трех лет, что делает их востребованным "запасом" для населения в трудные времена. Переход на новый продукт помог владельцам бизнеса обслуживать государственный кредит в 2 миллиона рублей, взятый на расширение цеха до 200 квадратных метров.

Крымская пицца и рост продаж фермеров

Сектор общественного питания также пересмотрел подход к закупкам. Владельцы кафе отмечают, что стоимость привозных ингредиентов выросла настолько, что цена готовых блюд стала неприемлемой. Решением стал поиск местных аналогов.

"Нам пришлось искать местных производителей — того же сыра для пиццы и делать ее уже на основе только местного продукта. Мы бросили клич по фермерам", — пояснила Елена Антонюк.

Поиск локальных поставщиков позволил найти в Крыму производителей томатов черри, сыров и форели. По словам Елены Антонюк, такой переход на локальный продукт дал ощутимый толчок мелким производителям: например, у некоторых крымских сыроваров продажи выросли на 60%.

Факторы выживания бизнеса

Спрос на местную продукцию поддерживается не только логистическими сложностями, но и осознанным выбором покупателей. Жители региона через социальные сети и сарафанное радио поддерживают своих производителей. Дополнительно работает акция "Волна поддержки", инициированная властями и бизнес-сообществом.

Фактор влияния Последствие для бизнеса
Отключение электроэнергии Переход на консервирование и газовое оборудование
Проблемы с логистикой и топливом Личный объезд фермеров, отказ от привозных товаров
Рост цен на импорт Замена сырья на крымское (рост продаж сыроваров до 60%)
Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Алтайский край
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Военные новости
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Калининград задыхается в пробках: решение перекроит привычные маршруты всех горожан
Калининградская область
Калининград задыхается в пробках: решение перекроит привычные маршруты всех горожан
Популярное
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку

На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.

Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Будут сами сыпаться вам в руки: садоводы делятся секретами о том, как и чем подкармливать огурцы в середине июля
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Сосед России захлопывает зерновые ворота: миллионы тонн пшеницы останутся без привычного маршрута
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Последние материалы
Обед на базе отдыха стал роковым: ставропольские врачи борются за жизни пострадавших туристов
Это похоже на цифровое проклятие: расчеты ИИ превратили наше будущее в копию прошлого
Рыбаки заметили нечто странное: Бостонская гавань стала точкой входа для опасного захватчика
Шансы на выздоровление резко вырастут: Брянск обновит оборудование в онкоцентрах
Аукционный дом Heritage Auctions установил ценовой рекорд по реквизиту из «Звёздных войн»
Горький вкус и резкий запах: неожиданные признаки заставили дачников срочно чистить грядки
Как не сжечь свой газон: неосторожное действие с обычным шлангом лишает почву защиты
Никакого покоя в Белоруссии: погодные аномалии 19 июля заставят жителей сменить планы
Опасность под облаками в Белоруссии: невидимые лучи лишили кожу естественного иммунитета
Белоруссия ввела ИИ в ульи: цифровой мониторинг изменил привычный уклад пасек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.