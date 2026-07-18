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Земли просто ушли под воду: масштаб стихии в селе Кикуни лишил людей средств к существованию

Россия » Юг » Махачкала

Паводки в селе Кикуни Гергебильского района Дагестана привели к значительным потерям в сельском хозяйстве и разрушению инфраструктуры. По предварительным данным, под водой оказались или полностью смыты более 100 гектаров земель. Погибло порядка 150 голов крупного и мелкого рогатого скота.

Паводок в жилом районе
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Паводок в жилом районе

Стихия повредила жилые дома и автомобили жителей. В аварийное состояние пришел местный мост, что осложняет сообщение в населенном пункте.

Полный масштаб ущерба сейчас оценить невозможно. Из-за размыва дорог и затоплений доступ ко многим участкам земли и жилым постройкам временно закрыт. Специалисты смогут уточнить итоговые цифры потерь только после того, как в селе восстановят проезд.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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