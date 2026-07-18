Один человек погиб и четверо ранены при ударе БПЛА по автобусу в Белгородской области

В посёлке Дубовом Белгородской области беспилотник ударил по пассажирскому автобусу. Один человек погиб, четверо получили ранения.

Фото: https://commons.wikimedia.org by jeisblack, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дрон

От полученных травм мужчина скончался на месте. В детскую областную клиническую больницу доставили 16-летнюю девушку с осколочным ранением бедра.

Еще трое пострадавших находятся в городской больнице № 2 Белгорода. Двое мужчин получили осколочные ранения, один из них остается в крайне тяжелом состоянии. Женщине диагностировали акубаротравму, она проходит обследование.

Также ударная волна или осколки повредили три легковых автомобиля.

Категория пострадавших Статус / Травмы Мужчина Погиб на месте Подросток (16 лет) Осколочное ранение бедра Двое мужчин Осколочные ранения (один в тяжелом состоянии) Женщина Акубаротравма