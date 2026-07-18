Один человек погиб и четверо ранены при ударе БПЛА по автобусу в Белгородской области

В посёлке Дубовом Белгородской области беспилотник ударил по пассажирскому автобусу. Один человек погиб, четверо получили ранения.
От полученных травм мужчина скончался на месте. В детскую областную клиническую больницу доставили 16-летнюю девушку с осколочным ранением бедра.
Еще трое пострадавших находятся в городской больнице № 2 Белгорода. Двое мужчин получили осколочные ранения, один из них остается в крайне тяжелом состоянии. Женщине диагностировали акубаротравму, она проходит обследование.
Также ударная волна или осколки повредили три легковых автомобиля.
|Категория пострадавших
|Статус / Травмы
|Мужчина
|Погиб на месте
|Подросток (16 лет)
|Осколочное ранение бедра
|Двое мужчин
|Осколочные ранения (один в тяжелом состоянии)
|Женщина
|Акубаротравма
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