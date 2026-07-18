В Курской области вручили награды и офицерские звания сотрудникам пожарного надзора

В Курске отметили 99-ю годовщину образования государственного пожарного надзора. В честь даты сотрудникам ведомства вручили награды и передали шесть новых автомобилей "Нива" для оперативных выездов в районы.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Пожарный автомобиль в лесу

Офицерские звания получили семеро сотрудников, еще восемь человек отмечены ведомственными наградами, один инспектор получил грамоту министра МЧС России.

Сегодня в Курской области работают более 100 инспекторов пожарного надзора. Они проверяют объекты на соответствие нормам безопасности, ищут причины пожаров и разбирают жалобы жителей. Чтобы быстрее находить очаги возгораний в лесах и полях, в регионе ежедневно дежурят свыше 300 межведомственных групп, которые используют в том числе беспилотники.

Объект контроля Количество Населенные пункты (повышенный риск) 53 Детские лагеря 12 Садовые товарищества 16

Помимо проверок, инспекторы помогают жителям обезопасить жилье. В домах многодетных семей и людей из социально уязвимых категорий установили автономные пожарные извещатели. Такие датчики, которые оповещают о задымлении, уже стоят более чем в 20 тысячах домов области.

"Работа инспекторов не имеет спокойных сезонов: в разное время года приоритеты меняются — от предупреждения бытовых пожаров зимой до профилактики лесных и иных возгораний летом", — пояснил заместитель начальника ГУ МЧС по Курской области, главный государственный инспектор по пожарному надзору Сергей Андреев.