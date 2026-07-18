В Курской области вручили награды и офицерские звания сотрудникам пожарного надзора

В Курске отметили 99-ю годовщину образования государственного пожарного надзора. В честь даты сотрудникам ведомства вручили награды и передали шесть новых автомобилей "Нива" для оперативных выездов в районы.
Офицерские звания получили семеро сотрудников, еще восемь человек отмечены ведомственными наградами, один инспектор получил грамоту министра МЧС России.
Сегодня в Курской области работают более 100 инспекторов пожарного надзора. Они проверяют объекты на соответствие нормам безопасности, ищут причины пожаров и разбирают жалобы жителей. Чтобы быстрее находить очаги возгораний в лесах и полях, в регионе ежедневно дежурят свыше 300 межведомственных групп, которые используют в том числе беспилотники.
|Объект контроля
|Количество
|Населенные пункты (повышенный риск)
|53
|Детские лагеря
|12
|Садовые товарищества
|16
Помимо проверок, инспекторы помогают жителям обезопасить жилье. В домах многодетных семей и людей из социально уязвимых категорий установили автономные пожарные извещатели. Такие датчики, которые оповещают о задымлении, уже стоят более чем в 20 тысячах домов области.
"Работа инспекторов не имеет спокойных сезонов: в разное время года приоритеты меняются — от предупреждения бытовых пожаров зимой до профилактики лесных и иных возгораний летом", — пояснил заместитель начальника ГУ МЧС по Курской области, главный государственный инспектор по пожарному надзору Сергей Андреев.
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