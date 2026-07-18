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Слишком много добрых людей в Севастополе: открыли место, которое изменит логистику помощи бойцам

Россия » Юг » Севастополь

В Севастополе открыли новый пункт сбора гуманитарной помощи на улице Косарева, 2. Теперь жители района могут передавать вещи и продукты бойцам СВО, не выезжая в удаленные части города.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

Точка сбора расположилась в здании бывшего интернет-кафе "Камелот". Площадь помещения превышает 100 квадратных метров. Волонтеры самостоятельно восстановили электрику, канализацию и сделали стяжку пола, чтобы привести подвал в рабочее состояние.

"Самая основная наша проблема — это вентиляция. Потому что подвальное помещение, здесь нет окон, нет возможности проветривания. И если летом это не сильно проблема, то с наступлением холодов будет тяжело. Но это, к сожалению, очень дорогостоящий процесс, на который у нас средств нету. И от фронта мы их оторвать не можем", — рассказала руководитель гуманитарной миссии Севастополя Екатерина Виноградова.

Новый пункт работает как вспомогательная точка сбора; основным хабом остается база на улице Шабалина. Благодаря удачному расположению на Косарева, горожане могут приносить даже свежеприготовленную еду и выпечку, которая не успевает остыть до отправки.

С приближением осени волонтеры просят жителей обратить внимание на вещи, которые помогают сохранять тепло. Пункт принимает помощь каждое воскресенье.

Параметр Информация
Адрес пункта Севастополь, ул. Косарева, д. 2
День приема помощи Воскресенье
Актуальные потребности Теплые вещи, продукты питания
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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