Стены трещат по швам в новом жилье: решение Бастрыкина изменило ход дела в Чайковском

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела о некачественном строительстве жилья в городе Чайковском Пермского края. Председатель ведомства потребовал от руководства регионального управления СК отчитаться о ходе следствия и мерах по защите прав обманутых горожан.
Поводом стало обращение жителей города в соцсетях. Люди из льготной категории переехали в новый дом на улице Кочетова из аварийного фонда, но обнаружили, что новостройка оказалась непригодной для комфортного проживания. Жильцы сообщают о протечках кровли, трещинах на фасаде и осыпающейся отделке потолков.
До этого граждане пытались решить проблему через местные инстанции, но их жалобы проигнорировали. Дефекты так и не устранили, что вынудило людей обратиться напрямую в центральный аппарат Следственного комитета.
"Доложить как о предварительных, так и об окончательных результатах расследования, а также о проводимой работе по восстановлению нарушенных прав граждан", — поручил и. о. руководителя СУ СК по Пермскому краю Валерию Сафонову Александр Бастрыкин.
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.