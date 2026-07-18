Стены трещат по швам в новом жилье: решение Бастрыкина изменило ход дела в Чайковском

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела о некачественном строительстве жилья в городе Чайковском Пермского края. Председатель ведомства потребовал от руководства регионального управления СК отчитаться о ходе следствия и мерах по защите прав обманутых горожан.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ новостройка

Поводом стало обращение жителей города в соцсетях. Люди из льготной категории переехали в новый дом на улице Кочетова из аварийного фонда, но обнаружили, что новостройка оказалась непригодной для комфортного проживания. Жильцы сообщают о протечках кровли, трещинах на фасаде и осыпающейся отделке потолков.

До этого граждане пытались решить проблему через местные инстанции, но их жалобы проигнорировали. Дефекты так и не устранили, что вынудило людей обратиться напрямую в центральный аппарат Следственного комитета.

"Доложить как о предварительных, так и об окончательных результатах расследования, а также о проводимой работе по восстановлению нарушенных прав граждан", — поручил и. о. руководителя СУ СК по Пермскому краю Валерию Сафонову Александр Бастрыкин.

Экспертная проверка: политолог / аналитик местного самоуправления политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов