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Стены трещат по швам в новом жилье: решение Бастрыкина изменило ход дела в Чайковском

Россия » Поволжье » Пермь

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела о некачественном строительстве жилья в городе Чайковском Пермского края. Председатель ведомства потребовал от руководства регионального управления СК отчитаться о ходе следствия и мерах по защите прав обманутых горожан.

новостройка
Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
новостройка

Поводом стало обращение жителей города в соцсетях. Люди из льготной категории переехали в новый дом на улице Кочетова из аварийного фонда, но обнаружили, что новостройка оказалась непригодной для комфортного проживания. Жильцы сообщают о протечках кровли, трещинах на фасаде и осыпающейся отделке потолков.

До этого граждане пытались решить проблему через местные инстанции, но их жалобы проигнорировали. Дефекты так и не устранили, что вынудило людей обратиться напрямую в центральный аппарат Следственного комитета.

"Доложить как о предварительных, так и об окончательных результатах расследования, а также о проводимой работе по восстановлению нарушенных прав граждан", — поручил и. о. руководителя СУ СК по Пермскому краю Валерию Сафонову Александр Бастрыкин.

Экспертная проверка: политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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