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Дом Михаила Булгакова во Владикавказе признан объектом культурного наследия

Россия » Юг » Владикавказ

Дом № 9 на улице Маяковского во Владикавказе официально признали объектом культурного наследия регионального значения. Именно здесь чуть более ста лет назад начинал свой творческий путь Михаил Булгаков, который в то время был молодым военным врачом.

Мастер и Маргарита
Фото: Shany Mil-Man, Gesher Theater by Gesher archive, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мастер и Маргарита

Булгаков оказался в столице Северной Осетии во время Гражданской войны — он лечился от тифа в местном госпитале. После выздоровления писатель обнаружил, что прежний уклад жизни исчез вместе с приходом советской власти. Чтобы заработать на жизнь, он сменил медицину на литературу: сначала писал статьи в местные газеты, а затем создавал пьесы для Русского театра.

За два года пребывания в городе Булгаков сменил несколько жилищ, но документально подтвержденным остался только адрес на бывшей Слепцовской улице (ныне Маяковского). В переписке с братом писатель описывал бытовые трудности: тесную комнату, отсутствие стола и свет керосиновой лампы. В этих условиях он написал свои первые серьезные произведения, хотя часть ранних работ позже уничтожил сам, посчитав их слабыми.

Сегодня память о драматурге сохраняют инициативные горожане. На фасаде здания установили мемориальную доску работы скульптора Ибрагима Ахаева. Присвоение дому статуса объекта культурного наследия к 135-летию автора произошло недавно. Это решение обязывает городские власти и профильные ведомства обеспечить сохранность здания.

В 1921 году Булгаков уехал во Владикавказ в Москву, окончательно выбрав путь литератора. Город оставил след не только в биографии, но и в текстах писателя, к которому он мысленно возвращался даже при работе над своим главным романом.

Связь Булгакова с Владикавказом

Для Булгакова Владикавказ стал точкой перелома в судьбе. Город принял его в период болезни и социальной неопределенности, дав возможность попробовать себя в драматургии. Работа в местных изданиях и постановки в театре помогли ему осознать, что литература станет его основным призванием.

Новый статус здания

Признание дома памятником регионального значения меняет подход к его содержанию. Хотя здание выглядит скромно, официальный статус открывает путь к его реставрации и возможному созданию полноценного музея. Это позволит сохранить физическую связь города с одним из самых значимых писателей XX века.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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