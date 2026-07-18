Конец многочасовым ожиданиям: границу Оренбурга с Казахстаном можно будет пересечь за минуты

Строители обновили пункт пропуска "Алимбет" на границе Оренбургской области и Казахстана. С сентября 2025 года объект готов на 32%, на площадке задействовано 113 специалистов. Завершить работы планируют до конца 2026 года. Сейчас движение машин идет через временный пункт пропуска.
После реконструкции пропускную способность увеличат: в каждую сторону проложат по четыре полосы. Одну из них выделят для негабаритного транспорта, чтобы он не блокировал основной поток и не создавал заторы.
Скорость проезда повысят за счет цифровизации. Внедрят систему считывания государственных номеров и свяжут её с базами данных. В итоге оформление документов займет не более четырех минут.
|Показатель
|Значение
|Текущая готовность
|32%
|Количество рабочих
|113 человек
|Срок сдачи
|Конец 2026 года
|Время оформления
|До 4 минут
Для жителей региона и предпринимателей модернизация означает сокращение очередей на границе и упрощение логистики при поездках за рубеж.
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.