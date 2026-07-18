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Конец многочасовым ожиданиям: границу Оренбурга с Казахстаном можно будет пересечь за минуты

Россия » Поволжье » Оренбург

Строители обновили пункт пропуска "Алимбет" на границе Оренбургской области и Казахстана. С сентября 2025 года объект готов на 32%, на площадке задействовано 113 специалистов. Завершить работы планируют до конца 2026 года. Сейчас движение машин идет через временный пункт пропуска.

Пропускной пункт машин
Фото: wikimedia.org by Bonus bon, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пропускной пункт машин

После реконструкции пропускную способность увеличат: в каждую сторону проложат по четыре полосы. Одну из них выделят для негабаритного транспорта, чтобы он не блокировал основной поток и не создавал заторы.

Скорость проезда повысят за счет цифровизации. Внедрят систему считывания государственных номеров и свяжут её с базами данных. В итоге оформление документов займет не более четырех минут.

Показатель Значение
Текущая готовность 32%
Количество рабочих 113 человек
Срок сдачи Конец 2026 года
Время оформления До 4 минут

Для жителей региона и предпринимателей модернизация означает сокращение очередей на границе и упрощение логистики при поездках за рубеж.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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