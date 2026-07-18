Конец многочасовым ожиданиям: границу Оренбурга с Казахстаном можно будет пересечь за минуты

Строители обновили пункт пропуска "Алимбет" на границе Оренбургской области и Казахстана. С сентября 2025 года объект готов на 32%, на площадке задействовано 113 специалистов. Завершить работы планируют до конца 2026 года. Сейчас движение машин идет через временный пункт пропуска.

Фото: wikimedia.org by Bonus bon, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пропускной пункт машин

После реконструкции пропускную способность увеличат: в каждую сторону проложат по четыре полосы. Одну из них выделят для негабаритного транспорта, чтобы он не блокировал основной поток и не создавал заторы.

Скорость проезда повысят за счет цифровизации. Внедрят систему считывания государственных номеров и свяжут её с базами данных. В итоге оформление документов займет не более четырех минут.

Показатель Значение Текущая готовность 32% Количество рабочих 113 человек Срок сдачи Конец 2026 года Время оформления До 4 минут

Для жителей региона и предпринимателей модернизация означает сокращение очередей на границе и упрощение логистики при поездках за рубеж.