Бесплатные препараты оказались платными: решение суда в Республике Коми ударило по ведомству

Житель Печоры получил через суд компенсацию за лекарства, которые государство должно было предоставить бесплатно в рамках нацпроекта по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Фото: openverse.org by ell brown, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Аптека

В мае 2025 года 23-летний мужчина обратился в аптечный пункт с рецептом. Препаратов в наличии не оказалось, поэтому пациенту пришлось купить их за собственные деньги.

Печорская межрайонная прокуратура проверила ситуацию и обнаружила нарушения в реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Чтобы вернуть деньги мужчине, прокурор подал иск в Сыктывкарский городской суд.

Суд встал на сторону пациента. С него взыскали около 17 тысяч рублей — стоимость лекарств, а также 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда еще не вступило в законную силу.