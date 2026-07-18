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Хватит стоять в глухих пробках: Ростовская область изменит облик трассы М-4 к 2027 году

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Трассу М-4 "Дон" в Ростовской области расширят до шести полос. К 2027 году дорожники реконструируют 100 километров проезжей части, — сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

магистраль
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
магистраль

Работы охватывают участок с 933-го по 1024-й километр. Эта дорога проходит через Каменский, Красносулинский и Октябрьский районы, а также пересекает границы Каменск-Шахтинского и Шахты.

Дополнительные полосы помогут разгрузить трассу, сократить время в пути и снизить риск заторов на одном из самых загруженных направлений Юга России. Для водителей и перевозчиков это означает более свободный проезд через крупные города и районы области.

Параметр Детали проекта
Протяженность работ 100 км
Участок 933-1024 км
Итог 6 полос движения
Срок завершения 2027 год

Параллельно с расширением дороги власти развивают систему контроля за ПДД. В регионе установят больше камер фото- и видеофиксации на дорогах всех категорий.

"Трассу М-4 в Ростовской области расширят до шести полос", — сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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