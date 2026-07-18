Хватит стоять в глухих пробках: Ростовская область изменит облик трассы М-4 к 2027 году

Трассу М-4 "Дон" в Ростовской области расширят до шести полос. К 2027 году дорожники реконструируют 100 километров проезжей части, — сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Работы охватывают участок с 933-го по 1024-й километр. Эта дорога проходит через Каменский, Красносулинский и Октябрьский районы, а также пересекает границы Каменск-Шахтинского и Шахты.
Дополнительные полосы помогут разгрузить трассу, сократить время в пути и снизить риск заторов на одном из самых загруженных направлений Юга России. Для водителей и перевозчиков это означает более свободный проезд через крупные города и районы области.
|Параметр
|Детали проекта
|Протяженность работ
|100 км
|Участок
|933-1024 км
|Итог
|6 полос движения
|Срок завершения
|2027 год
Параллельно с расширением дороги власти развивают систему контроля за ПДД. В регионе установят больше камер фото- и видеофиксации на дорогах всех категорий.
"Трассу М-4 в Ростовской области расширят до шести полос", — сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.