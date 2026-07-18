Воды утекает слишком много: Ленобласть перейдет на жесткий алгоритм Кингисеппы к 2030 году

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко потребовал от «Леноблводоканала» к 2030 году сократить потери воды в сетях и стабилизировать финансовое состояние предприятия.
За последний год компания начала пересмотр своего подхода к управлению инфраструктурой. Сейчас сотрудники оценивают фактический объем потерь воды и проверяют износ трубопроводов. Цель этих мер — снизить число аварий и подготовить базу для обновления сетей.
Для системного обновления инфраструктуры подготовили инвестиционную программу. В ней зафиксировали конкретные объекты, сроки работ и источники денег.
Основой для реформы стал опыт Кингисеппы. В этом городе удалось снизить потери воды и сократить время ремонта при технологических сбоях. Теперь этот алгоритм внедрят в других крупных городах области.
"Продолжить эту работу, усилить её и распространить успешный опыт на другие крупные города Ленобласти", — поручил Александр Дрозденко.
Также глава региона поставил задачу создать гидравлические модели сетей. На их основе для каждой территории составят индивидуальный план модернизации.
|Направление работы
|Мероприятия
|Технический аудит
|Оценка потерь воды, проверка состояния сетей, разработка гидравлических моделей
|Планирование
|Инвестиционная программа, индивидуальные планы модернизации для территорий
|Финансовый результат
|Выход на устойчивую работу к 2030 году
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