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Воды утекает слишком много: Ленобласть перейдет на жесткий алгоритм Кингисеппы к 2030 году

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко потребовал от «Леноблводоканала» к 2030 году сократить потери воды в сетях и стабилизировать финансовое состояние предприятия.

Счётчик воды
Фото: pixabay.com by delo is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Счётчик воды

За последний год компания начала пересмотр своего подхода к управлению инфраструктурой. Сейчас сотрудники оценивают фактический объем потерь воды и проверяют износ трубопроводов. Цель этих мер — снизить число аварий и подготовить базу для обновления сетей.

Для системного обновления инфраструктуры подготовили инвестиционную программу. В ней зафиксировали конкретные объекты, сроки работ и источники денег.

Основой для реформы стал опыт Кингисеппы. В этом городе удалось снизить потери воды и сократить время ремонта при технологических сбоях. Теперь этот алгоритм внедрят в других крупных городах области.

"Продолжить эту работу, усилить её и распространить успешный опыт на другие крупные города Ленобласти", — поручил Александр Дрозденко.

Также глава региона поставил задачу создать гидравлические модели сетей. На их основе для каждой территории составят индивидуальный план модернизации.

Направление работы Мероприятия
Технический аудит Оценка потерь воды, проверка состояния сетей, разработка гидравлических моделей
Планирование Инвестиционная программа, индивидуальные планы модернизации для территорий
Финансовый результат Выход на устойчивую работу к 2030 году
Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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