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В Крыму перекроили аптечки скорой: новые правила разделения наборов изменят работу медиков

Россия » Юг » Симферополь

С 1 января 2027 года в Крыму изменятся требования к медицинским наборам для бригад скорой помощи. Новые правила разделят оснащение: медики получат либо универсальную укладку для взрослых, либо специализированный реанимационный набор для новорожденных.

Интерьер машины скорой помощи
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Интерьер машины скорой помощи

Как пояснила заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько в эфире радио «Спутник в Крыму», фактически оборудование машин не изменится. Сейчас в каждом автомобиле уже есть общепрофильная укладка, где собраны препараты и инструменты и для взрослых, и для детей.

"Радикальных отличий не будет. Новый приказ объединил два старых документа — один из которых касался работы службы и доезда, а другой — состава медикаментов. Это упростит работу и снимет часть бюрократической нагрузки", — сообщила Лидия Прохасько.

По словам специалиста, возможная замена пары препаратов в списках не повлияет на качество помощи. В арсенале бригад остаются все необходимые приборы: кардиографы, дефибрилляторы, кардиомониторы, глюкометры и пульсоксиметры. Также медики используют небулазерную терапию и шприцевые дозаторы.

Контроль за состоянием лекарств в ампулах и небулах, а также соблюдение температурного режима остаются в приоритете службы вне зависимости от номера действующего приказа.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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