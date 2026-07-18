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Сотни атлетов остались без залов: в Печоре радикально перекроят главный центр активности

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

Глава Коми Ростислав Гольдштейн проверил ход ремонта Дворца спорта имени Ивана Кулакова и Дома детского творчества в Печоре. Объекты являются ключевыми точками досуга для жителей города: в спорткомплексе тренируются сотни атлетов, а в творческом центре занимаются более трех тысяч детей.

Гантели
Фото: 500px.com by the Archive Team, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Гантели

Обновление спортивной базы

Работы в Дворце спорта имени Ивана Кулакова начались в марте. Компания "Северо-Запад" сейчас восстанавливает кровлю и фасады главного зала и бассейна. На крыше спортивного блока почти закончили цементно-песчаную стяжку (95%), готовят поверхность к наклейке гидроизоляции. На фасаде уже сняли 75% старой штукатурки и металлических листов, подготовили проемы под новые окна.

У бассейна ситуация схожая: строители демонтировали 80% облицовки с утеплителем и приступили к утеплению стен.

Для обычного жителя Печоры это здание — главный центр физической активности. Здесь бесплатно занимаются около 300 ребят: от плавания и борьбы до баскетбола и футбола. За год через залы комплекса проходят более 55 тысяч человек.

Объект Сумма финансирования / Статус Охват населения
Дворец спорта им. И. Кулакова 39,2 млн рублей 55 000 чел./год
Дом детского творчества Готовность фасада 70% 3 000 детей

Реконструкция Дома детского творчества

Здание, построенное в 1986 году, долгое время не видело капитального ремонта. Сейчас рабочие обновляют фасад и входную группу. На данный момент выполнили 70% работ: покрасили тыльную часть здания и пристройку гаража, заменили окна в зимнем саду и установили гаражные ворота. С июня также реконструируют крыльцо главного входа, где появится новый козырек.

"Обновлённый Дом детского творчества станет центром притяжения для детей и педагогов Печоры. Важно, чтобы ребята занимались в современных, комфортных условиях, а педагоги имели достойную базу для развития талантов юных печорцев", — отметил Ростислав Гольдштейн.

Ремонт проводится при поддержке благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ" в рамках социального партнерства с правительством региона. Завершить работы планируют к 30 сентября 2026 года.

Справочно: кто такой Иван Кулаков

Спортивный комплекс носит имя выдающегося земляка. Иван Егорович Кулаков начал карьеру простым формовщиком-заливщиком на местном предприятии и дослужился до председателя Госсовета Республики Коми III созыва. За 50 лет трудового пути он внес значительный вклад в промышленность и социальную политику региона, за что был удостоен звания Почетного гражданина Республики Коми (посмертно в 2017 году), а также почетных званий Печоры и Сыктывкара.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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