Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Крыму перекроили аптечки скорой: новые правила разделения наборов изменят работу медиков
Никто не ожидал такой теплоты: актриса раскрыла правду о поведении Аффлека за закрытыми дверями дома
Боль, которая меняет тело: почему МФР стал секретным оружием против скованности мышц
Хрупкая надежда на металл: роковая ошибка после операции грозит мгновенной остановкой сосуда
Почва больше не главная: пустынные кустарники научились кормиться атмосферной пылью
Сотни атлетов остались без залов: в Печоре радикально перекроят главный центр активности
Слишком долго ждали перемен: жители Минска заставили администрацию срочно сменить приоритеты
Больше не придется ехать в другой город: Балаково получит доступ к лечению в новом формате
Мороз больше не помеха: новый кроссовер из Китая доказал свою выносливость в экстремальных тестах

Окна закроются слишком быстро: Нарьян-Марский порт привез груз, который определит судьбу школы

Россия » Северо-Запад » Нарьян-Мар

В Нарьян-Марский морской порт доставили стройматериалы для строительства школы в поселке Искателей. В субботу, 18 июля, судно "Нефтерудовоз-2" привезло из Архангельска 2,6 тысячи тонн щебня.

Порт с автомобилями
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Порт с автомобилями

Поставку организовала компания "Стройуниверсал". Для жителей отдаленных поселков, таких как Искателей, своевременный завоз инертных материалов в период навигации определяет сроки завершения строительства социальных объектов, так как зимой доставить такие объемы груза невозможно.

Порт Нарьян-Мара на реке Печоре работает в режиме навигации с июня по октябрь; в текущем сезоне она началась 2 июня. Через терминалы проходят уголь, лес, нефтепродукты, продовольствие и стройматериалы — всё, что необходимо для жизни региона в условиях изоляции.

Показатель Значение
Объем поставки щебня 2,6 тыс. тонн
Грузооборот порта за 2025 год 83,4 тыс. тонн
Срок навигации Июнь — Октябрь
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Авто
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Еда и рецепты
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Популярное
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку

На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.

Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Будут сами сыпаться вам в руки: садоводы делятся секретами о том, как и чем подкармливать огурцы в середине июля
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Сосед России захлопывает зерновые ворота: миллионы тонн пшеницы останутся без привычного маршрута
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Последние материалы
Мешает не только жир: что помогает сделать живот визуально более плоским
Не шарлотка, а настоящий десерт: как приготовить абрикосовый тарт с идеальной текстурой дома
Белоруссия и Россия разработали совместную стратегию экспорта продовольствия в Азию и Африку
Выпускники возрожденной в Минске ВПШ защитили дипломные проекты в усадьбе Феликса Дзержинского
От Хогвартса до Лавры: 10 необычных городов Подмосковья, которые удивят даже москвичей
Старение началось раньше, чем все думали: вопрос о долголетии решается ещё до зачатия
Людей оставили без света и связи: последствия ливней в Кировской области привели к коллапсу
Доллар, евро и юань пошли вверх: что означает новый виток ослабления рубля для россиян
Пришлось привыкать к новой реальности: Сафонов раскрыл детали жизни в Штатах без близких людей
Японцы создали странного гибрида: во Владивостоке зафиксировали цену, которая удивила рынок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.