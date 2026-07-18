Окна закроются слишком быстро: Нарьян-Марский порт привез груз, который определит судьбу школы

В Нарьян-Марский морской порт доставили стройматериалы для строительства школы в поселке Искателей. В субботу, 18 июля, судно "Нефтерудовоз-2" привезло из Архангельска 2,6 тысячи тонн щебня.
Поставку организовала компания "Стройуниверсал". Для жителей отдаленных поселков, таких как Искателей, своевременный завоз инертных материалов в период навигации определяет сроки завершения строительства социальных объектов, так как зимой доставить такие объемы груза невозможно.
Порт Нарьян-Мара на реке Печоре работает в режиме навигации с июня по октябрь; в текущем сезоне она началась 2 июня. Через терминалы проходят уголь, лес, нефтепродукты, продовольствие и стройматериалы — всё, что необходимо для жизни региона в условиях изоляции.
|Показатель
|Значение
|Объем поставки щебня
|2,6 тыс. тонн
|Грузооборот порта за 2025 год
|83,4 тыс. тонн
|Срок навигации
|Июнь — Октябрь
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