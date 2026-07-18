Больше не придется ехать в другой город: Балаково получит доступ к лечению в новом формате

В детской поликлинике №2 завершили строительные работы по созданию дневного стационара. Теперь родителям с детьми не нужно будет выезжать в другие медицинские учреждения для получения специализированной помощи.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медицинское обследование

В новом отделении подготовили палаты, кабинеты врачей и медсестер, процедурную и санузлы. Стационар рассчитан на 15 коек. Принимать пациентов будут по двум основным профилям: педиатрии и неврологии.

"Закупка новой мебели — следующий шаг. Впереди лицензирование, но мы на финишной прямой", — сообщили представители БРП.

Строительство объекта стало возможным благодаря поддержке Балаковского филиала АО "Апатит" (Группа "ФосАгро").

Параметр Данные Вместимость 15 коек Медицинские профили Педиатрия, неврология Партнер проекта Балаковский филиал АО "Апатит"

Появление дневного стационара в поликлинике сокращает логистические издержки для семей и позволяет детям проходить лечение в привычной городской среде, не покидая район.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова