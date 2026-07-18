Больше не придется ехать в другой город: Балаково получит доступ к лечению в новом формате

В детской поликлинике №2 завершили строительные работы по созданию дневного стационара. Теперь родителям с детьми не нужно будет выезжать в другие медицинские учреждения для получения специализированной помощи.
В новом отделении подготовили палаты, кабинеты врачей и медсестер, процедурную и санузлы. Стационар рассчитан на 15 коек. Принимать пациентов будут по двум основным профилям: педиатрии и неврологии.
"Закупка новой мебели — следующий шаг. Впереди лицензирование, но мы на финишной прямой", — сообщили представители БРП.
Строительство объекта стало возможным благодаря поддержке Балаковского филиала АО "Апатит" (Группа "ФосАгро").
|Параметр
|Данные
|Вместимость
|15 коек
|Медицинские профили
|Педиатрия, неврология
|Партнер проекта
|Балаковский филиал АО "Апатит"
Появление дневного стационара в поликлинике сокращает логистические издержки для семей и позволяет детям проходить лечение в привычной городской среде, не покидая район.
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