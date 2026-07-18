Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хрупкая надежда на металл: роковая ошибка после операции грозит мгновенной остановкой сосуда
Почва больше не главная: пустынные кустарники научились кормиться атмосферной пылью
Сотни атлетов остались без залов: в Печоре радикально перекроят главный центр активности
Окна закроются слишком быстро: Нарьян-Марский порт привез груз, который определит судьбу школы
Слишком долго ждали перемен: жители Минска заставили администрацию срочно сменить приоритеты
Мороз больше не помеха: новый кроссовер из Китая доказал свою выносливость в экстремальных тестах
Сотни домов окажутся в темноте: масштабное обновление в Ростове-на-Дону изменит подачу энергии
Слепая зона исчезла в темноте: ночные маневры в Калининградской области изменили тактику ПВО
Кошелек опустел на полмиллиона: игнорирование капель на асфальте приводит к краху всех систем

Больше не придется ехать в другой город: Балаково получит доступ к лечению в новом формате

Россия » Поволжье » Саратов

В детской поликлинике №2 завершили строительные работы по созданию дневного стационара. Теперь родителям с детьми не нужно будет выезжать в другие медицинские учреждения для получения специализированной помощи.

Медицинское обследование
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Медицинское обследование

В новом отделении подготовили палаты, кабинеты врачей и медсестер, процедурную и санузлы. Стационар рассчитан на 15 коек. Принимать пациентов будут по двум основным профилям: педиатрии и неврологии.

"Закупка новой мебели — следующий шаг. Впереди лицензирование, но мы на финишной прямой", — сообщили представители БРП.

Строительство объекта стало возможным благодаря поддержке Балаковского филиала АО "Апатит" (Группа "ФосАгро").

Параметр Данные
Вместимость 15 коек
Медицинские профили Педиатрия, неврология
Партнер проекта Балаковский филиал АО "Апатит"

Появление дневного стационара в поликлинике сокращает логистические издержки для семей и позволяет детям проходить лечение в привычной городской среде, не покидая район.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Авто
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Еда и рецепты
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Популярное
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку

На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.

Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Будут сами сыпаться вам в руки: садоводы делятся секретами о том, как и чем подкармливать огурцы в середине июля
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Сосед России захлопывает зерновые ворота: миллионы тонн пшеницы останутся без привычного маршрута
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Последние материалы
Мешает не только жир: что помогает сделать живот визуально более плоским
Не шарлотка, а настоящий десерт: как приготовить абрикосовый тарт с идеальной текстурой дома
Белоруссия и Россия разработали совместную стратегию экспорта продовольствия в Азию и Африку
Выпускники возрожденной в Минске ВПШ защитили дипломные проекты в усадьбе Феликса Дзержинского
От Хогвартса до Лавры: 10 необычных городов Подмосковья, которые удивят даже москвичей
Старение началось раньше, чем все думали: вопрос о долголетии решается ещё до зачатия
Людей оставили без света и связи: последствия ливней в Кировской области привели к коллапсу
Доллар, евро и юань пошли вверх: что означает новый виток ослабления рубля для россиян
Пришлось привыкать к новой реальности: Сафонов раскрыл детали жизни в Штатах без близких людей
Японцы создали странного гибрида: во Владивостоке зафиксировали цену, которая удивила рынок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.