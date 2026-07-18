Сотни домов окажутся в темноте: масштабное обновление в Ростове-на-Дону изменит подачу энергии

В Ростове-на-Дону на следующей неделе временно останутся без электричества жители сотен домов. Энергетики из "Донэнерго" приступят к капитальному ремонту сетей в районе проспекта Мира и улицы Ленина.

Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены Электрическая подстанция

Свет могут отключать на несколько суток. Чтобы люди не оставались в темноте одновременно, работы распределили по графику: электроснабжение будут ограничивать постепенно, охватывая отдельные улицы.

Специалисты заменят изношенные трансформаторы и кабельные линии. Старое оборудование часто становится причиной коротких замыканий и внезапных аварий, поэтому обновление сетей должно сделать подачу энергии в район стабильнее.

"Сотрудники "Донэнерго" призывают жителей заранее подготовиться к отключениям, особенно в случае, если они планируют использовать электроприборы, требующие постоянного питания", — сообщили в компании.

Энергетики рекомендуют заранее зарядить телефоны и подготовить фонари, так как отсутствие света будет особенно заметно в ночные часы. Планируют завершить все работы в течение недели.

Ответы на популярные вопросы

Где именно отключат свет?

Работы пройдут в районе улицы Ленина и проспекта Мира.

Как долго продлятся отключения?

В отдельных домах электричества может не быть несколько суток, но весь комплекс работ завершится за неделю.

Куда обращаться за подробностями?

За уточнениями по конкретным адресам и срокам можно обратиться в диспетчерскую службу "Донэнерго" или в местную администрацию.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех