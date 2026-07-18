Слепая зона исчезла в темноте: ночные маневры в Калининградской области изменили тактику ПВО

В Калининградской области ночью прошли учения по защите объектов Балтийского флота от беспилотных летательных аппаратов. Военные проверили, насколько быстро системы противовоздушной обороны обнаруживают и уничтожают малогабаритные цели в темноте.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministerie van Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Система ПВО Патриот

По данным Минобороны России, тренировки стали частью плана по подготовке частей к охране объектов военно-морского флота. Специалисты отрабатывали весь цикл действий: от первого сигнала радара до физического поражения БПЛА.

В работе использовали радиолокационные комплексы, средства ПВО и специализированное вооружение. Отдельным пунктом проверки стала связь между подразделениями и центрами управления — скорость передачи информации напрямую влияет на результат перехвата.

Ночной режим проведения учений выбрали специально. В темноте распознать маленький беспилотник сложнее, поэтому расчеты тестировали тепловизоры и оборудование ночного видения.

Командование отметило, что такие регулярные тренировки необходимы для поддержания боеготовности, так как угрозы со стороны беспилотников постоянно меняются.