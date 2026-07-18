Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Город превращает дворы в парки: Минск запустил локации, которые изменят привычный досуг
Эмоции вышли из-под контроля: стойкое нежелание жить и действовать обрело четкие границы
Воды утекает слишком много: Ленобласть перейдет на жесткий алгоритм Кингисеппы к 2030 году
В Крыму перекроили аптечки скорой: новые правила разделения наборов изменят работу медиков
Никто не ожидал такой теплоты: актриса раскрыла правду о поведении Аффлека за закрытыми дверями дома
Боль, которая меняет тело: почему МФР стал секретным оружием против скованности мышц
Хрупкая надежда на металл: роковая ошибка после операции грозит мгновенной остановкой сосуда
Почва больше не главная: пустынные кустарники научились кормиться атмосферной пылью
Сотни атлетов остались без залов: в Печоре радикально перекроят главный центр активности

Слепая зона исчезла в темноте: ночные маневры в Калининградской области изменили тактику ПВО

Россия » Северо-Запад » Калининград

В Калининградской области ночью прошли учения по защите объектов Балтийского флота от беспилотных летательных аппаратов. Военные проверили, насколько быстро системы противовоздушной обороны обнаруживают и уничтожают малогабаритные цели в темноте.

Система ПВО Патриот
Фото: commons.wikimedia.org by Ministerie van Defensie, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Система ПВО Патриот

По данным Минобороны России, тренировки стали частью плана по подготовке частей к охране объектов военно-морского флота. Специалисты отрабатывали весь цикл действий: от первого сигнала радара до физического поражения БПЛА.

В работе использовали радиолокационные комплексы, средства ПВО и специализированное вооружение. Отдельным пунктом проверки стала связь между подразделениями и центрами управления — скорость передачи информации напрямую влияет на результат перехвата.

Ночной режим проведения учений выбрали специально. В темноте распознать маленький беспилотник сложнее, поэтому расчеты тестировали тепловизоры и оборудование ночного видения.

Командование отметило, что такие регулярные тренировки необходимы для поддержания боеготовности, так как угрозы со стороны беспилотников постоянно меняются.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Экономика и бизнес
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Сосед России захлопывает зерновые ворота: миллионы тонн пшеницы останутся без привычного маршрута
Экономика и бизнес
Сосед России захлопывает зерновые ворота: миллионы тонн пшеницы останутся без привычного маршрута
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Услуги
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Популярное
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку

На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.

Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Китай обеспечил защиту Сийярто, которая обрушит экономику Венгрии
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Будут сами сыпаться вам в руки: садоводы делятся секретами о том, как и чем подкармливать огурцы в середине июля
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Сосед России захлопывает зерновые ворота: миллионы тонн пшеницы останутся без привычного маршрута
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Не автомат и не вариатор: инженеры создали систему, которая перевернет весь авторынок
Последние материалы
Мешает не только жир: что помогает сделать живот визуально более плоским
Не шарлотка, а настоящий десерт: как приготовить абрикосовый тарт с идеальной текстурой дома
Белоруссия и Россия разработали совместную стратегию экспорта продовольствия в Азию и Африку
Выпускники возрожденной в Минске ВПШ защитили дипломные проекты в усадьбе Феликса Дзержинского
От Хогвартса до Лавры: 10 необычных городов Подмосковья, которые удивят даже москвичей
Старение началось раньше, чем все думали: вопрос о долголетии решается ещё до зачатия
Людей оставили без света и связи: последствия ливней в Кировской области привели к коллапсу
Доллар, евро и юань пошли вверх: что означает новый виток ослабления рубля для россиян
Пришлось привыкать к новой реальности: Сафонов раскрыл детали жизни в Штатах без близких людей
Японцы создали странного гибрида: во Владивостоке зафиксировали цену, которая удивила рынок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.