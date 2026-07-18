Свердловская область разрабатывает демографическую доктрину для поддержки семей

В Свердловской области готовят демографическую доктрину для стимулирования рождаемости и поддержки семей с детьми. О разработке документа сообщил губернатор Денис Паслер по итогам демографического форума.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ молодая семья с ребенком

Меры для молодых родителей и студентов

Власти планируют помочь молодым семьям с жильем и текущими расходами. Обсуждают введение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий и ежемесячных пособий для молодых матерей.

Отдельное внимание уделят студентам с детьми. Для них предлагают облегчить учебу и быт в образовательных центрах:

перевод на бюджетные места;

составление индивидуальных учебных планов;

обустройство комнат матери и ребенка в вузах и колледжах.

Поддержка многодетных семей

Для семей с тремя и более детьми могут ввести прогрессивный областной материнский капитал — сумма выплаты будет расти с каждым следующим ребенком.

Регион намерен внедрить "семейно-ориентированный стандарт" в сфере услуг. Он коснется такси, общественного питания, спорта и культуры. Принцип простой: размер скидки напрямую зависит от количества детей в семье.

Социальную инфраструктуру планируют подстроить под нужды родителей:

перевести детские сады на гибкий график;

организовать продленку для учеников младших классов;

открыть специализированные клубы для многодетных семей.

Роль предприятий в демографии

Документ затронет и работодателей. В Свердловской области ряд заводов и компаний уже помогают сотрудникам с детьми, выделяя жилье или выплачивая пособия при рождении ребенка. Правительство региона намерено собрать этот опыт и рекомендовать его другим предприятиям.

"Некоторые предприятия региона уже помогают сотрудникам с детьми, в том числе предоставляют жилье или выплаты при рождении ребенка", — сообщил Денис Паслер.

Группа поддержки Предлагаемые меры Молодые семьи Выплаты на жилье, ежемесячная поддержка мам Студенты с детьми Бюджетные места, гибкие планы, комнаты матери и ребенка Многодетные семьи Прогрессивный маткапитал, скидки в сервисах, гибкий график садов Работодатели Внедрение лучших корпоративных практик по поддержке сотрудников

Привлечение бизнеса к поддержке семей важно для промышленных городов региона, где предприятие часто выступает главным градообразующим центром и определяет уровень жизни тысяч людей.