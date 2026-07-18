Свердловская область разрабатывает демографическую доктрину для поддержки семей

В Свердловской области готовят демографическую доктрину для стимулирования рождаемости и поддержки семей с детьми. О разработке документа сообщил губернатор Денис Паслер по итогам демографического форума.
Власти планируют помочь молодым семьям с жильем и текущими расходами. Обсуждают введение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий и ежемесячных пособий для молодых матерей.
Отдельное внимание уделят студентам с детьми. Для них предлагают облегчить учебу и быт в образовательных центрах:
Для семей с тремя и более детьми могут ввести прогрессивный областной материнский капитал — сумма выплаты будет расти с каждым следующим ребенком.
Регион намерен внедрить "семейно-ориентированный стандарт" в сфере услуг. Он коснется такси, общественного питания, спорта и культуры. Принцип простой: размер скидки напрямую зависит от количества детей в семье.
Социальную инфраструктуру планируют подстроить под нужды родителей:
Документ затронет и работодателей. В Свердловской области ряд заводов и компаний уже помогают сотрудникам с детьми, выделяя жилье или выплачивая пособия при рождении ребенка. Правительство региона намерено собрать этот опыт и рекомендовать его другим предприятиям.
"Некоторые предприятия региона уже помогают сотрудникам с детьми, в том числе предоставляют жилье или выплаты при рождении ребенка", — сообщил Денис Паслер.
|Группа поддержки
|Предлагаемые меры
|Молодые семьи
|Выплаты на жилье, ежемесячная поддержка мам
|Студенты с детьми
|Бюджетные места, гибкие планы, комнаты матери и ребенка
|Многодетные семьи
|Прогрессивный маткапитал, скидки в сервисах, гибкий график садов
|Работодатели
|Внедрение лучших корпоративных практик по поддержке сотрудников
Привлечение бизнеса к поддержке семей важно для промышленных городов региона, где предприятие часто выступает главным градообразующим центром и определяет уровень жизни тысяч людей.
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