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Свердловская область разрабатывает демографическую доктрину для поддержки семей

Россия » Урал » Екатеринбург

В Свердловской области готовят демографическую доктрину для стимулирования рождаемости и поддержки семей с детьми. О разработке документа сообщил губернатор Денис Паслер по итогам демографического форума.

молодая семья с ребенком
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
молодая семья с ребенком

Меры для молодых родителей и студентов

Власти планируют помочь молодым семьям с жильем и текущими расходами. Обсуждают введение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий и ежемесячных пособий для молодых матерей.

Отдельное внимание уделят студентам с детьми. Для них предлагают облегчить учебу и быт в образовательных центрах:

  • перевод на бюджетные места;
  • составление индивидуальных учебных планов;
  • обустройство комнат матери и ребенка в вузах и колледжах.

Поддержка многодетных семей

Для семей с тремя и более детьми могут ввести прогрессивный областной материнский капитал — сумма выплаты будет расти с каждым следующим ребенком.

Регион намерен внедрить "семейно-ориентированный стандарт" в сфере услуг. Он коснется такси, общественного питания, спорта и культуры. Принцип простой: размер скидки напрямую зависит от количества детей в семье.

Социальную инфраструктуру планируют подстроить под нужды родителей:

  • перевести детские сады на гибкий график;
  • организовать продленку для учеников младших классов;
  • открыть специализированные клубы для многодетных семей.

Роль предприятий в демографии

Документ затронет и работодателей. В Свердловской области ряд заводов и компаний уже помогают сотрудникам с детьми, выделяя жилье или выплачивая пособия при рождении ребенка. Правительство региона намерено собрать этот опыт и рекомендовать его другим предприятиям.

"Некоторые предприятия региона уже помогают сотрудникам с детьми, в том числе предоставляют жилье или выплаты при рождении ребенка", — сообщил Денис Паслер.

Группа поддержки Предлагаемые меры
Молодые семьи Выплаты на жилье, ежемесячная поддержка мам
Студенты с детьми Бюджетные места, гибкие планы, комнаты матери и ребенка
Многодетные семьи Прогрессивный маткапитал, скидки в сервисах, гибкий график садов
Работодатели Внедрение лучших корпоративных практик по поддержке сотрудников

Привлечение бизнеса к поддержке семей важно для промышленных городов региона, где предприятие часто выступает главным градообразующим центром и определяет уровень жизни тысяч людей.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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