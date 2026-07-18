Запасы горючего в гаражах Пскова: привело к массовым протоколам и жестким мерам контроля

В Пскове стабилизируется ситуация с поставками топлива. Об этом сообщил губернатор области Михаил Ведерников.
Дефицит бензина сохраняется в южных районах региона. В этих муниципалитетах работают заправки "Сургутнефтегаза", где сейчас отсутствует бензин марки АИ-95. Компания "Татнефть" пообещала увеличить объемы поставок горючего в эти районы.
Параллельно в муниципалитетах проходят рейды по гаражным кооперативам и частным домовладениям. Инспекторы зафиксировали нарушения правил противопожарного режима: жители хранили в гаражах крупные запасы бензина. По всем выявленным случаям составили протоколы об административных правонарушениях по статье 20.4 КоАП РФ.
"Соблюдайте правила пожарной безопасности. Не храните бензин и другие горючие жидкости в гаражах и подвалах. Берегите себя и своих близких!", — подчеркнул Михаил Ведерников.
Для обычного водителя или владельца техники в южных районах области текущий дефицит АИ-95 может привести к необходимости менять маршруты заправки или использовать альтернативные сорта топлива, что особенно критично в период активных полевых или дорожных работ.
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.