Терпение властей окончательно лопнуло: Ростов-на-Дону взыщет с перевозчика огромную сумму

Департамент транспорта Ростова-на-Дону требует с перевозчика "Трансэкспорт" выплатить 1,8 млн рублей. Городские власти подали иск в Арбитражный суд из-за нарушений условий муниципального контракта.
Договор на регулярные перевозки рассчитан на период с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. По данным карточки дела, власти обнаружили несоблюдение конкретного пункта соглашения, за что и намерены взыскать штраф.
Предварительное судебное заседание назначено на 29 июля.
Конфликт между городом и компанией совпал с волной критики со стороны ростовчан. Жители регулярно жалуются на сбои в графике движения и плохое качество работы маршрутов, которые обслуживает "Трансэкспорт".
|Параметр
|Информация
|Сумма иска
|1,8 млн рублей
|Срок контракта
|01.04.2024 — 31.12.2025
|Дата заседания
|29 июля
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