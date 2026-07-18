Терпение властей окончательно лопнуло: Ростов-на-Дону взыщет с перевозчика огромную сумму

Департамент транспорта Ростова-на-Дону требует с перевозчика "Трансэкспорт" выплатить 1,8 млн рублей. Городские власти подали иск в Арбитражный суд из-за нарушений условий муниципального контракта.

Фото: Администрация Главы Республики Карелия is licensed under public domain автобусы

Договор на регулярные перевозки рассчитан на период с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года. По данным карточки дела, власти обнаружили несоблюдение конкретного пункта соглашения, за что и намерены взыскать штраф.

Предварительное судебное заседание назначено на 29 июля.

Конфликт между городом и компанией совпал с волной критики со стороны ростовчан. Жители регулярно жалуются на сбои в графике движения и плохое качество работы маршрутов, которые обслуживает "Трансэкспорт".

Детали спора

Параметр Информация Сумма иска 1,8 млн рублей Срок контракта 01.04.2024 — 31.12.2025 Дата заседания 29 июля