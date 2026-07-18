Живые очереди в поликлиниках стали историей: Кировская область перевела медицину в новый формат

Жители Кировской области теперь могут записываться к врачам и проходить медицинские консультации через национальный мессенджер MAX. Региональные власти интегрировали систему здравоохранения в цифровой сервис, чтобы сократить очереди в поликлиниках и упростить доступ к помощи.

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Ожидание в коридоре

По данным регионального министерства здравоохранения, через чат-бот в MAX на прием уже записались 50 200 человек. Свыше 34 400 жителей прошли дистанционные консультации.

Показатель Количество пользователей Запись на прием через чат-бот 50 200 Телемедицинские консультации 34 400+

"Это серьезный шаг к доступной помощи. Он разгружает поликлиники и экономит время — не нужно ехать в больницу за рекомендациями по профилактике или планом обследования. При этом решение о дистанционном приеме всегда остается за лечащим врачом", — пояснила министр здравоохранения области Екатерина Видякина.

Помимо мессенджера MAX, для записи к специалистам работают портал "Госуслуги" и региональный сервис "К врачу".

Самостоятельно через цифровые сервисы можно записаться к следующим специалистам:

терапевт и педиатр;

врач общей практики;

акушер-гинеколог и офтальмолог;

лор, хирург и стоматологи;

психиатр-нарколог.

Первый зампреда правительства области Дмитрий Курдюмов отметил, что переход на цифровые рельсы позволяет больницам быстрее обрабатывать запросы пациентов и оптимизировать внутренние процессы.

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