Город превратился в магнит для денег: реформа фасадов в Алупке принесла неожиданный эффект

Единые правила оформления вывесок и фасадов зданий помогают привлекать в города больше туристов. Об этом в эфире телеканала "Крым 24" рассказал председатель союза архитекторов Крыма Кирилл Бабеев.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Расклейщик объявлений

По словам архитектора, подобные стандарты уже работают в Ялте. Пилотный проект в Алупке показал конкретный результат — в город стало приезжать больше людей.

Теперь Бабеев предлагает внедрить дизайн-код в Симферополе. Это решение должно помочь местным предпринимателям: владельцам магазинов и кафе.

"Реклама — это больше даже не про красоту, а про привлечение бюджета. Люди идут по улице, заходят в кафе, оставляют там свои деньги и тем самым поддерживают малый и средний бизнес", — пояснил Кирилл Бабеев.

Почему это важно для бизнеса

Хаотичная расклейка баннеров и разношерстные вывески часто создают визуальный шум, который отталкивает посетителей. Системный подход к оформлению улиц делает городскую среду комфортной, что заставляет туристов дольше гулять по центру и чаще заходить в заведения.

Для малого бизнеса в Крыму это означает рост выручки за счет увеличения пешеходного трафика. Когда облик города становится аккуратным, предприниматели получают больше лояльных клиентов.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова