Квартиры стали доступнее: резкий скачок спроса в Ростовской области перекроил рынок жилья

Жители Ростовской области стали в два раза чаще оформлять ипотеку в первом полугодии 2026 года. Рост спроса зафиксировали аналитики рынка недвижимости, сообщает rostvgazeta.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Наследство и ипотека

Главным стимулом для заемщиков стало снижение процентных ставок, что сделало покупку квадратных метров доступнее. Наибольший всплеск активности наблюдается в сегменте вторичного жилья.

Тип жилья Ориентировочная ставка Вторичный рынок 16% — 18% Новостройки от 11,9% до 13,9%

Финальный процент по кредиту для каждого покупателя будет индивидуальным. На него влияют сумма первоначального взноса, срок займа, подтвержденный доход и участие заемщика в зарплатном проекте банка.

"Снижение стоимости кредитов сделало покупку недвижимости более доступной, что привело к увеличению спроса на жилье и росту числа ипотечных сделок", — пояснила риелтор Елена Загоренко.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов