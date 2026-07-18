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Квартиры стали доступнее: резкий скачок спроса в Ростовской области перекроил рынок жилья

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Жители Ростовской области стали в два раза чаще оформлять ипотеку в первом полугодии 2026 года. Рост спроса зафиксировали аналитики рынка недвижимости, сообщает rostvgazeta.

Наследство и ипотека
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Наследство и ипотека

Главным стимулом для заемщиков стало снижение процентных ставок, что сделало покупку квадратных метров доступнее. Наибольший всплеск активности наблюдается в сегменте вторичного жилья.

Тип жилья Ориентировочная ставка
Вторичный рынок 16% — 18%
Новостройки от 11,9% до 13,9%

Финальный процент по кредиту для каждого покупателя будет индивидуальным. На него влияют сумма первоначального взноса, срок займа, подтвержденный доход и участие заемщика в зарплатном проекте банка.

"Снижение стоимости кредитов сделало покупку недвижимости более доступной, что привело к увеличению спроса на жилье и росту числа ипотечных сделок", — пояснила риелтор Елена Загоренко.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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