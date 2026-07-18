Квартиры стали доступнее: резкий скачок спроса в Ростовской области перекроил рынок жилья

Жители Ростовской области стали в два раза чаще оформлять ипотеку в первом полугодии 2026 года. Рост спроса зафиксировали аналитики рынка недвижимости, сообщает rostvgazeta.
Главным стимулом для заемщиков стало снижение процентных ставок, что сделало покупку квадратных метров доступнее. Наибольший всплеск активности наблюдается в сегменте вторичного жилья.
|Тип жилья
|Ориентировочная ставка
|Вторичный рынок
|16% — 18%
|Новостройки
|от 11,9% до 13,9%
Финальный процент по кредиту для каждого покупателя будет индивидуальным. На него влияют сумма первоначального взноса, срок займа, подтвержденный доход и участие заемщика в зарплатном проекте банка.
"Снижение стоимости кредитов сделало покупку недвижимости более доступной, что привело к увеличению спроса на жилье и росту числа ипотечных сделок", — пояснила риелтор Елена Загоренко.
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.