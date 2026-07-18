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Природа решила испытать на прочность: в Ростовской области наступит период критического риска

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Ростовскую область в ближайшие дни ждет сухая и жаркая погода. Синоптики обещают отсутствие существенных осадков и усиление температуры, что на фоне северного ветра сохраняет сложную пожарную ситуацию в регионе.

Вид на 3D палящее солнце
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вид на 3D палящее солнце

В четверг, 18 июля, в области будет переменная облачность. Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов, северный ветер достигнет 6–11 метров в секунду. В Ростове-на-Дону будет сухо, температура воздуха составит +27…+29 градусов.

Особое внимание привлекает пожарный режим. В Приазовье, а также в южных, северо-западных и северо-восточных районах области ввели чрезвычайную пожароопасность 5-го класса. На других территориях региона сохраняется высокая пожароопасность 4-го класса.

К концу недели жара усилится. 19 и 20 июля днем столбики термометров поднимутся до +27…+35 градусов. Ночью станет прохладнее: температура опустится до +13…+18 градусов, а в отдельных местах может упасть до +9 градусов.

Дата Дневная температура Особенности
18 июля +24…+29°C Северный ветер 6–11 м/с, без осадков
19–20 июля +27…+35°C Сухая погода, ночные минимумы до +9°C

"В отдельных северо-западных, северо-восточных и южных районах Ростовской области, а также в Приазовье действует чрезвычайная пожароопасность 5-го класса", — сообщили синоптики.

Экспертная проверка: климатолог / синоптик Павел Лебедев
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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