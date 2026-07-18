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Кино из девяти стран в одном городе: масштабный фестиваль в Пскове перевернул привычный досуг

Россия » Северо-Запад » Псков

Кинофестиваль "Западные ворота" откроет фильм "Трудные папы" режиссёра Светланы Самошиной. Показ состоится 23 июля в Пскове в рамках VII международного смотра, который продлится до 26 июля.

Пара держится за руки в креслах кинотеатра
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Пара держится за руки в креслах кинотеатра

Сюжет картины строится вокруг отношений героев, пытающихся стать семьёй. Роли отцов исполнили Гарик Сукачёв и Александр Лыков. Снимали фильм в Москве и Новороссийске.

Для жителей Пскова и гостей региона фестиваль станет возможностью увидеть работы кинематографистов из России, Белоруссии, Индии, Китая, Франции, Бельгии, Казахстана, Ирана и Таджикистана. Всего в программе представлено более 100 фильмов.

Программа и условия посещения

Событие объединяет профессиональное сообщество и обычных зрителей. Помимо конкурсных показов, в Пскове пройдут творческие встречи, дискуссии и специальная культурная программа.

Секция / Программа Направление
Международный конкурс Полнометражные фильмы
Короткий метр и Документалистика Включая конкурс "Хранители памяти"
Тематические блоки "До 16 и старше", "Киноклуб", "Панорама", "Кино в мешках"

Большинство мероприятий фестиваля открыты для всех желающих и бесплатны. Платными будут только церемонии открытия и закрытия. Чтобы попасть на творческие встречи с режиссёрами и актёрами, нужно пройти предварительную регистрацию.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Псковской области.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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