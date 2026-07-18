Граница закрылась окончательно: Эстония лишилась последних законных путей доставки грузов в РФ

Россия полностью ограничила въезд эстонских грузовиков с любыми видами товаров. Раньше запрет не касался ряда категорий грузов, но теперь исключений для Эстонии не осталось. Об этом сообщает РИА Новости.
Правительство изменило постановление от 30 сентября 2022 года. Теперь Эстония, наравне с Молдовой, теряет право перевозить через российскую границу продукты питания, лекарства, удобрения, алкоголь, бумагу и зерновые продукты.
С осени 2022 года ограничения на грузоперевозки действуют для стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Большинство этих стран могли возить социально значимые товары, но список запрещенных грузов постепенно расширялся. Сначала ограничения ввели для Польши и Молдовы, теперь к ним присоединилась Эстония.
Для водителей и логистов остаются лишь точечные исключения. Запрет не распространяется на перевозки в Калининградскую область, а также в отдельные районы Мурманской области и других регионов.
|Статус ограничений
|Детали
|Общий запрет
|Страны ЕС, Великобритания, Норвегия, Украина
|Полный запрет (без исключений по товарам)
|Польша, Молдова, Эстония
|Территориальные исключения
|Калининградская область, часть Мурманской области и др.
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.