Граница закрылась окончательно: Эстония лишилась последних законных путей доставки грузов в РФ

Россия полностью ограничила въезд эстонских грузовиков с любыми видами товаров. Раньше запрет не касался ряда категорий грузов, но теперь исключений для Эстонии не осталось. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free Грузовой автомобиль (фура) едет по трассе на закате

Правительство изменило постановление от 30 сентября 2022 года. Теперь Эстония, наравне с Молдовой, теряет право перевозить через российскую границу продукты питания, лекарства, удобрения, алкоголь, бумагу и зерновые продукты.

С осени 2022 года ограничения на грузоперевозки действуют для стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Большинство этих стран могли возить социально значимые товары, но список запрещенных грузов постепенно расширялся. Сначала ограничения ввели для Польши и Молдовы, теперь к ним присоединилась Эстония.

Для водителей и логистов остаются лишь точечные исключения. Запрет не распространяется на перевозки в Калининградскую область, а также в отдельные районы Мурманской области и других регионов.

Статус ограничений Детали Общий запрет Страны ЕС, Великобритания, Норвегия, Украина Полный запрет (без исключений по товарам) Польша, Молдова, Эстония Территориальные исключения Калининградская область, часть Мурманской области и др.