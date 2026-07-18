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Срок терпения водителей исчерпан: работы в Белгороде изменили привычный маршрут на годы

Россия

В Белгороде начали капитальный ремонт путепровода на Михайловском шоссе. Это первый масштабный ремонт объекта с момента его постройки. Рабочие вышли на площадку без выходных: стройка идет семь дней в неделю.

Ремонт дороги вдоль реки
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Ремонт дороги вдоль реки

Сейчас на объекте задействовано около 50 человек и 10 единиц техники. Ремонт разделили на два этапа. До конца 2026 года обновят первую половину путепровода, а в 2027 году перейдут ко второй части дороги.

"На сегодня демонтировали 12 пролётов по 5 балок — в общей сложности обновят 60 балок. Рабочие отремонтировали 6 ригелей и 7 опор. Сейчас полностью заменили 5 пролётов на левой половине моста", — сообщил куратор объекта Сергей Черных.

Специалисты решили не сносить опоры и ригели, так как они пригодны для восстановления. После завершения всех работ движение по мосту станет четырехполосным — по две полосы в каждом направлении.

Что изменится для горожан

Реконструкция затронет не только проезжую часть. Жизнь водителей, пешеходов и велосипедистов, ежедневно использующих Михайловское шоссе, станет комфортнее за счет новых элементов инфраструктуры:

Объект Что сделают
Пешеходная зона Обустроят тротуары шириной два метра
Велоинфраструктура Создадут велодорожки со знаками по обе стороны дороги
Освещение Установят новые уличные фонари
Пространство под мостом Положат асфальт и восстановят пешеходные связи

Также планируют восстановить проезд на прилегающие улицы микрорайона, что упростит логистику для местных жителей.

Контекст развития города

Ремонт на Михайловском шоссе — часть системного обновления городской дорожной сети. За последние годы в Белгороде уже обновили мосты на улице Студенческой и улице Волчанской, а в прошлом году завершили работы на проспекте Ватутина.

По словам заместителя мэра по строительству Дмитрия Дунайцева, город планирует масштабное обновление проспекта на участке от улицы Победы до улицы 5 Августа. Все работы на этом отрезке должны закончить к 2028 году.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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