Забыли про старые колодцы: жители поселка Туртас получили доступ к новой системе водоснабжения

В поселке Туртас Уватского округа проложили новые водопроводные сети и установили пожарные гидранты на улицах Речной и Ягодной. Теперь местные жители могут подключить свои дома к центральному водопроводу.

Фото: https://unsplash.com by Greg Rosenke is licensed under Free Крупный план: вода в бутылке для питья

"Жители этих улиц получили возможность подключения к системе централизованного водоснабжения. Новые пожарные гидранты повышают безопасность территории и позволяют быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации", — сообщил глава Уватского округа Вячеслав Елизаров.

Параллельно с этим рабочие восстановили водопроводные сети в левобережной части села Уват. На правом берегу сейчас монтируют дополнительные фильтры. Это нужно, чтобы увеличить объем подачи очищенной воды в период летних поливов на огородах.

"Сейчас специалисты ставят дополнительные фильтры. Летом потребление воды обычно растет из-за огородов, но теперь люди относятся к этому ответственнее: большинство установили счетчики, поэтому бесконтрольный расход снижается", — пояснил директор муниципального предприятия «Туртасское КП» Андрей Быков.

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эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех