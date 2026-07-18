Жизнь в Туртасе больше не будет прежней: новые сети навсегда изменили быт местных жителей

В поселке Туртас Уватского округа проложили водопроводные сети на улицах Речной и Ягодной. Теперь домовладельцы этих улиц могут подключиться к централизованному водоснабжению.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ пожарный гидрант

Параллельно с трубами установили пожарные гидранты. Это сократит время прибытия и развертывания сил при тушении пожаров в жилом секторе.

"Это позволит повысить качество коммунальных услуг и обеспечит более надежное водоснабжение домовладений. Новые пожарные гидранты способствуют повышению уровня безопасности территории и позволяют оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации", — сообщил глава Уватского округа Вячеслав Елизаров.

В левобережной части Увата завершили ремонт старых водопроводных сетей. На правом берегу сейчас работают специалисты муниципального предприятия "Туртасское КП" — они монтируют дополнительные фильтры. Модернизация нужна, чтобы система справлялась с пиковыми нагрузками.

"Летом традиционно наблюдается рост потребления в связи с поливами на огородах. При этом потребители стали более ответственно относиться к этому процессу: большинство устанавливает счетчики, поэтому бесконтрольного потребления становится меньше", — рассказал директор "Туртасского КП" Андрей Быков.

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