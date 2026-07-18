Больше никаких поездок в Крым: Дагестан изменил порядок реабилитации для ветеранов и льготников

В Дагестане расширят доступ к санаторному лечению для льготников и ветеранов специальной военной операции. Часть пациентов теперь смогут проходить реабилитацию в республике, не выезжая в другие регионы. Решение приняли на совещании под руководством врио вице-премьера Дагестана Абдурахмана Махмудова.

Фото: Designed by Freepik by artursafronovvvv is licensed under publik domain девушка в санатории

Сейчас жители республики часто лечатся в здравницах Ставропольского края, Крыма, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. По данным начальника отдела Фонда пенсионного и социального страхования Рейхан Мусаевой, за 2025 год выдали 2937 путевок на 97,1 млн рублей, а за первую половину 2026 года — 1496 путевок на 55,1 млн рублей.

Абдурахман Махмудов отметил, что климат и база оздоровительных учреждений Дагестана позволяют организовать качественное лечение на месте.

Квоты и участие частных санаториев

Чтобы сократить необходимость поездок в другие субъекты РФ, власти решили привлечь к закупкам всех региональных здравниц, включая частные. Санатории установят целевые квоты для льготников из Дагестана.

Санаторий Годовая мощность по квотам (чел.) "Каспий" до 2 000 "Терек" 500 "Леззет" 250 "Парус" 150

Такой подход позволит обеспечить непрерывный процесс восстановления здоровья, избавляя людей от долгих переездов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов