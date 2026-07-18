Больше никаких поездок в Крым: Дагестан изменил порядок реабилитации для ветеранов и льготников

В Дагестане расширят доступ к санаторному лечению для льготников и ветеранов специальной военной операции. Часть пациентов теперь смогут проходить реабилитацию в республике, не выезжая в другие регионы. Решение приняли на совещании под руководством врио вице-премьера Дагестана Абдурахмана Махмудова.
Сейчас жители республики часто лечатся в здравницах Ставропольского края, Крыма, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. По данным начальника отдела Фонда пенсионного и социального страхования Рейхан Мусаевой, за 2025 год выдали 2937 путевок на 97,1 млн рублей, а за первую половину 2026 года — 1496 путевок на 55,1 млн рублей.
Абдурахман Махмудов отметил, что климат и база оздоровительных учреждений Дагестана позволяют организовать качественное лечение на месте.
Чтобы сократить необходимость поездок в другие субъекты РФ, власти решили привлечь к закупкам всех региональных здравниц, включая частные. Санатории установят целевые квоты для льготников из Дагестана.
|Санаторий
|Годовая мощность по квотам (чел.)
|"Каспий"
|до 2 000
|"Терек"
|500
|"Леззет"
|250
|"Парус"
|150
Такой подход позволит обеспечить непрерывный процесс восстановления здоровья, избавляя людей от долгих переездов.
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