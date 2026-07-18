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Больше никаких поездок в Крым: Дагестан изменил порядок реабилитации для ветеранов и льготников

Россия » Юг » Махачкала

В Дагестане расширят доступ к санаторному лечению для льготников и ветеранов специальной военной операции. Часть пациентов теперь смогут проходить реабилитацию в республике, не выезжая в другие регионы. Решение приняли на совещании под руководством врио вице-премьера Дагестана Абдурахмана Махмудова.

девушка в санатории
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девушка в санатории

Сейчас жители республики часто лечатся в здравницах Ставропольского края, Крыма, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. По данным начальника отдела Фонда пенсионного и социального страхования Рейхан Мусаевой, за 2025 год выдали 2937 путевок на 97,1 млн рублей, а за первую половину 2026 года — 1496 путевок на 55,1 млн рублей.

Абдурахман Махмудов отметил, что климат и база оздоровительных учреждений Дагестана позволяют организовать качественное лечение на месте.

Квоты и участие частных санаториев

Чтобы сократить необходимость поездок в другие субъекты РФ, власти решили привлечь к закупкам всех региональных здравниц, включая частные. Санатории установят целевые квоты для льготников из Дагестана.

Санаторий Годовая мощность по квотам (чел.)
"Каспий" до 2 000
"Терек" 500
"Леззет" 250
"Парус" 150

Такой подход позволит обеспечить непрерывный процесс восстановления здоровья, избавляя людей от долгих переездов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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