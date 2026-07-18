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Природа в Азовском районе в огне: глупая ошибка привела к уничтожению гектаров растительности

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Азовском районе потушили крупный ландшафтный пожар в лесной зоне близ села Михайловка. Огонь уничтожил около 800 квадратных метров растительности.

Лесной пожар
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Лесной пожар

Пожарные и спасатели МЧС прибыли на место в течение часа после вызова. Из-за сухой погоды и сильного ветра пламя быстро распространялось, что осложняло работу расчетов. Специалистам потребовалось несколько часов, чтобы полностью ликвидировать очаг и не допустить перехода огня на соседние участки.

Люди не пострадали, однако сгорели деревья и кустарники. Сейчас специалисты оценивают размер нанесенного ущерба.

"Пожар вызван курящим человеком, который бросил окурок в лесу", — сообщили представители МЧС.

Сотрудники ведомства продолжают поиск виновника. Власти района предупреждают: если личность нарушителя установят, его привлекут к административной ответственности.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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