Природа в Азовском районе в огне: глупая ошибка привела к уничтожению гектаров растительности

В Азовском районе потушили крупный ландшафтный пожар в лесной зоне близ села Михайловка. Огонь уничтожил около 800 квадратных метров растительности.
Пожарные и спасатели МЧС прибыли на место в течение часа после вызова. Из-за сухой погоды и сильного ветра пламя быстро распространялось, что осложняло работу расчетов. Специалистам потребовалось несколько часов, чтобы полностью ликвидировать очаг и не допустить перехода огня на соседние участки.
Люди не пострадали, однако сгорели деревья и кустарники. Сейчас специалисты оценивают размер нанесенного ущерба.
"Пожар вызван курящим человеком, который бросил окурок в лесу", — сообщили представители МЧС.
Сотрудники ведомства продолжают поиск виновника. Власти района предупреждают: если личность нарушителя установят, его привлекут к административной ответственности.
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