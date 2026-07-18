Такого ажиотажа не ожидал никто: приемы в российские педагогические вузы бьют все рекорды

Спрос на педагогическое образование в России вырос: в текущей приемной кампании абитуриенты подали свыше 380 тысяч заявлений. По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, этот показатель увеличился более чем на 30% по сравнению с прошлым годом.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Аудитория с преподавателем и студентами

В Поволжье прием документов продолжается. Старейший вуз региона — Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова (УлГПУ) — принимает заявки от выпускников с результатами ЕГЭ до 25 июля.

Реальные цифры против заявок

Эксперты предлагают смотреть на статистику с осторожностью. Рост в 30% отражает количество поданных документов, а не число реальных студентов. Один абитуриент может подать до пяти заявлений в разные вузы и выбрать до пяти специальностей в каждом из них. Таким образом, разрыв между числом заявок и фактическим количеством поступивших может быть десятикратным.

Более точные данные Минпросвещения на 30 июня показывают умеренный рост: 76 тысяч заявлений против 71 тысячи в прошлом году. Прирост составляет порядка 7%.

Меры поддержки учителей в Ульяновской области

Для Ульяновской области важнее не количество заявок, а число молодых специалистов, которые фактически выйдут на работу в классы. По данным регионального министерства просвещения и воспитания, потребность в кадрах последние пять лет остается стабильной и составляет около 2%.

Чтобы привлечь людей в профессию, регион пересмотрел систему оплаты и статуса педагогов:

Параметр Показатель / Мера Средняя зарплата учителя в регионе около 53 тысяч рублей Рост окладов (с 1 сентября 2024 г.) почти в 1,5 раза Дополнительные выплаты доплаты за статус наставника, методиста и исследователя

В области также работает система наставничества, которая помогает молодым учителям адаптироваться в профессии.

Работа в сельских школах

Особый акцент сделан на комплектование сельских школ. В 2026 году регион планирует набрать десять педагогов по программе "Земский учитель". Каждый специалист получит единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

По данным УлГПУ, до 60% выпускников университета остаются работать в школах области. Поймет ли рынок текущий всплеск интереса к педобразованию, станет ясно после приказов о зачислении в августе и фактического выхода учителей на работу к 1 сентября.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов