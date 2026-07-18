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Незаконный лагерь или ошибка проверки? Скандал вокруг "Антея" в Калининграде выходит на судебный уровень

Россия » Северо-Запад » Калининград

Прокуратура области потребовала закрыть детский лагерь, который работал без лицензии и нарушал нормы безопасности. Иск против ООО "Антей" уже подан в суд.

детский лагерь
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
детский лагерь

Проверка показала, что организация не имеет разрешений на образовательную и оздоровительную деятельность. Кроме того, условия в лагере не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. Надзорный орган зафиксировал нарушения в сфере охраны труда и безопасности детей.

В материалах дела указано, что в лагере находились дети, у которых отсутствовали необходимые документы для пребывания в таком учреждении.

"Мы не согласны с выводами прокуратуры и намерены отстаивать свою позицию в суде", — сообщили в руководстве ООО "Антей".

Подобные ситуации в регионе случаются регулярно. В прошлом году проверки также выявили нарушения в ряде детских лагерей, но не все организаторы получили наказание.

Выявленное нарушение Последствие
Отсутствие лицензий и разрешений Иск о признании деятельности незаконной
Нарушение сан-эпид норм и правил охраны труда Угроза здоровью и безопасности детей
Отсутствие документов у детей Нарушение правил пребывания в лагере

Ответы на популярные вопросы

Что будет с детьми, если лагерь закроют?

Решение о судьбе детей принимается судом и органами опеки. Обычно их возвращают родителям или переводят в лицензированные учреждения.

Может ли лагерь продолжить работу до решения суда?

Это зависит от того, применит ли суд обеспечительные меры в виде временного запрета деятельности до вынесения окончательного вердикта.

Экспертная проверка:
юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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