Незаконный лагерь или ошибка проверки? Скандал вокруг "Антея" в Калининграде выходит на судебный уровень

Прокуратура области потребовала закрыть детский лагерь, который работал без лицензии и нарушал нормы безопасности. Иск против ООО "Антей" уже подан в суд.
Проверка показала, что организация не имеет разрешений на образовательную и оздоровительную деятельность. Кроме того, условия в лагере не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам. Надзорный орган зафиксировал нарушения в сфере охраны труда и безопасности детей.
В материалах дела указано, что в лагере находились дети, у которых отсутствовали необходимые документы для пребывания в таком учреждении.
"Мы не согласны с выводами прокуратуры и намерены отстаивать свою позицию в суде", — сообщили в руководстве ООО "Антей".
Подобные ситуации в регионе случаются регулярно. В прошлом году проверки также выявили нарушения в ряде детских лагерей, но не все организаторы получили наказание.
|Выявленное нарушение
|Последствие
|Отсутствие лицензий и разрешений
|Иск о признании деятельности незаконной
|Нарушение сан-эпид норм и правил охраны труда
|Угроза здоровью и безопасности детей
|Отсутствие документов у детей
|Нарушение правил пребывания в лагере
Решение о судьбе детей принимается судом и органами опеки. Обычно их возвращают родителям или переводят в лицензированные учреждения.
Это зависит от того, применит ли суд обеспечительные меры в виде временного запрета деятельности до вынесения окончательного вердикта.
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.