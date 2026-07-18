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Здоровье теперь доступнее: Псковская область изменила привычный путь к профильным врачам

Россия » Северо-Запад » Псков

В Псковской области упрощают доступ к медицинским осмотрам по оценке репродуктивного здоровья. О ходе реализации программы сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на заседании проектного комитета по нацпроекту "Семья", который возглавляет вице-премьер России Татьяна Голикова.

Медицина
Фото: www.pexels.com/ by Pixabay is licensed under Free More info
Медицина

Для жителей области запись к врачам доступна через "Госуслуги", колл-центры поликлиник, региональный портал или при личном визите. До конца года этот список дополнят записью через мессенджер МАХ.

Чтобы сократить путь пациента до специалиста, в районы и учебные заведения выезжают многопрофильные бригады. В их состав входят гинекологи, хирурги и врачи УЗИ.

"Профилактика всегда эффективнее лечения. Не откладывайте визит к врачу: регулярная диагностика помогает выявить проблемы на ранней стадии и сохранить качество жизни", — отметил Михаил Ведерников.

Кадровая политика

Регион решает проблему нехватки профильных специалистов финансовыми мерами. Врачи дефицитных специальностей, включая урологов, при трудоустройстве получают единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.

Параметр осмотра Условия
Возраст участников От 18 до 49 лет (мужчины и женщины)
Периодичность Раз в год
Результат Заключение и персональные рекомендации

Ответы на популярные вопросы

Кто может пройти обследование?

Диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья доступна всем мужчинам и женщинам Псковской области в возрасте от 18 до 49 лет.

Как записаться на прием?

Использовать портал "Госуслуги", региональный медицинский портал, позвонить в колл-центр поликлиники или обратиться в регистратуру очно.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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