Время почти вышло: Псковская область зафиксировала финальный список претендентов на мандаты

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Россия » Северо-Запад » Псков

Сегодня, 18 июля, завершается прием документов от кандидатов на выборах в Законодательное Собрание Псковской области восьмого созыва. Прием заявок в региональной и территориальных избирательных комиссиях прекратится в 18:00.

Урны
Фото: wikimapia by Antropomant, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Урны

Девять избирательных объединений уже подали все необходимые бумаги для заверения списков кандидатов.

Псковская область готовится к пяти избирательным кампаниям. Помимо регионального парламента, жители выберут депутатов Госдумы девятого созыва, а также определят представителей в собраниях депутатов Псковского, Невельского и Новоржевского муниципальных округов.

Событие Детали
Даты голосования 18, 19 и 20 сентября
Количество кампаний 5 (федеральные, региональные и муниципальные выборы)
Срок подачи документов до 18:00 18 июля
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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