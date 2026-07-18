Время почти вышло: Псковская область зафиксировала финальный список претендентов на мандаты

Сегодня, 18 июля, завершается прием документов от кандидатов на выборах в Законодательное Собрание Псковской области восьмого созыва. Прием заявок в региональной и территориальных избирательных комиссиях прекратится в 18:00.
Девять избирательных объединений уже подали все необходимые бумаги для заверения списков кандидатов.
Псковская область готовится к пяти избирательным кампаниям. Помимо регионального парламента, жители выберут депутатов Госдумы девятого созыва, а также определят представителей в собраниях депутатов Псковского, Невельского и Новоржевского муниципальных округов.
|Событие
|Детали
|Даты голосования
|18, 19 и 20 сентября
|Количество кампаний
|5 (федеральные, региональные и муниципальные выборы)
|Срок подачи документов
|до 18:00 18 июля
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