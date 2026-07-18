Время почти вышло: Псковская область зафиксировала финальный список претендентов на мандаты

Сегодня, 18 июля, завершается прием документов от кандидатов на выборах в Законодательное Собрание Псковской области восьмого созыва. Прием заявок в региональной и территориальных избирательных комиссиях прекратится в 18:00.

Фото: wikimapia by Antropomant, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Урны

Девять избирательных объединений уже подали все необходимые бумаги для заверения списков кандидатов.

Псковская область готовится к пяти избирательным кампаниям. Помимо регионального парламента, жители выберут депутатов Госдумы девятого созыва, а также определят представителей в собраниях депутатов Псковского, Невельского и Новоржевского муниципальных округов.

Событие Детали Даты голосования 18, 19 и 20 сентября Количество кампаний 5 (федеральные, региональные и муниципальные выборы) Срок подачи документов до 18:00 18 июля