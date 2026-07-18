Лето закончилось за один день: резкий обвал температуры в Калининграде создаст массу проблем

В начале недели Калининградскую область накроют сильные ливни с грозами. По прогнозам метеослужбы, за ближайшие дни может выпасть до 60 мм осадков — это почти месячная норма для июля.
Погода резко изменится: температура воздуха упадет до 15-17 градусов. Ветер с порывами до 12 м/с создает риски обрушения ветхих деревьев и повреждения линий электропередач.
Такие условия напрямую влияют на работу городских служб и водителей. Чтобы избежать подтоплений дорог и дворов, специалисты проверяют работу дренажных систем и переводят аварийные бригады в режим повышенной готовности.
|Показатель
|Прогноз
|Осадки
|до 60 мм (месячная норма)
|Температура
|15-17 °C
|Скорость ветра
|10-12 м/с
Жителям региона рекомендуют ограничить поездки и прогулки в периоды самых сильных ливней, чтобы избежать заторов на дорогах и рисков, связанных с порывистым ветром.
"В начале недели в регионе ожидается резкое похолодание и значительное количество осадков", — сообщили представители метеослужбы.
Возможны локальные подтопления низин и заторы из-за ограниченной видимости. При сильном ветре опасно находиться под старыми деревьями и рекламными конструкциями.
Проверяют ливневую канализацию и держат наготове технику для расчистки завалов и откачки воды с критических участков.
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.