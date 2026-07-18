Люди просто исчезают из списков: Брянская область столкнулась с последствиями для всей политики

В Брянской области за последний год число зарегистрированных избирателей сократилось на 9 тысяч человек. По данным региональной избирательной комиссии, на 1 июля 2026 года в списках числятся 927 775 граждан. Годом ранее этот показатель был выше — 936 817 человек.
Снижение численности голосующих затронуло почти все крупные территории региона. В Брянске число избирателей уменьшилось на 750 человек, в Клинцах — на 374. Самый низкий показатель зафиксирован в Рогнединском районе: там зарегистрировано 4 487 человек, что на 55 меньше, чем в прошлом году.
Единственным крупным исключением стал Брянский район. Здесь, напротив, количество людей с правом голоса выросло на 537 человек, и теперь в списках района значатся 56 726 избирателей.
|Территория
|Число избирателей
|Динамика за год
|Брянск
|334 758
|-750
|Брянский район
|56 726
|+537
|Клинцы
|50 775
|-374
|Рогнединский район
|4 487
|-55
Постоянное сокращение числа избирателей напрямую влияет на политическую карту региона. Если тенденция сохранится, властям придется пересматривать границы одномандатных округов. Сейчас Брянская область сохраняет два округа на выборах в Государственную думу, но при дальнейшем падении численности населения эта структура может измениться.
Обновление списков произошло в период активной подготовки к осенним кампаниям. На организацию выборов в Госдуму регион получил более 257 млн рублей. Параллельно избирком утвердил формы бюллетеней и согласовал открытие счетов для кандидатов.
Кроме того, на 20 сентября назначены досрочные выборы губернатора области и дополнительные выборы депутата регионального парламента по Стародубскому округу.
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