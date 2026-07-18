Люди просто исчезают из списков: Брянская область столкнулась с последствиями для всей политики

В Брянской области за последний год число зарегистрированных избирателей сократилось на 9 тысяч человек. По данным региональной избирательной комиссии, на 1 июля 2026 года в списках числятся 927 775 граждан. Годом ранее этот показатель был выше — 936 817 человек.

Фото: https://www.kremlin.ru/events/president/news/52908/photos by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Выборы президента РФ, избирательный участок

Снижение численности голосующих затронуло почти все крупные территории региона. В Брянске число избирателей уменьшилось на 750 человек, в Клинцах — на 374. Самый низкий показатель зафиксирован в Рогнединском районе: там зарегистрировано 4 487 человек, что на 55 меньше, чем в прошлом году.

Единственным крупным исключением стал Брянский район. Здесь, напротив, количество людей с правом голоса выросло на 537 человек, и теперь в списках района значатся 56 726 избирателей.

Территория Число избирателей Динамика за год Брянск 334 758 -750 Брянский район 56 726 +537 Клинцы 50 775 -374 Рогнединский район 4 487 -55

Почему это важно

Постоянное сокращение числа избирателей напрямую влияет на политическую карту региона. Если тенденция сохранится, властям придется пересматривать границы одномандатных округов. Сейчас Брянская область сохраняет два округа на выборах в Государственную думу, но при дальнейшем падении численности населения эта структура может измениться.

Обновление списков произошло в период активной подготовки к осенним кампаниям. На организацию выборов в Госдуму регион получил более 257 млн рублей. Параллельно избирком утвердил формы бюллетеней и согласовал открытие счетов для кандидатов.

Кроме того, на 20 сентября назначены досрочные выборы губернатора области и дополнительные выборы депутата регионального парламента по Стародубскому округу.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов