Земля буквально расступилась в Адыгее: находка в кургане переписала представления о связях региона

Археологи обнаружили в Адыгее древнее сооружение из речного камня и захоронение воина с оружием. Находки сделали сотрудники компании "Культурное Наследие" при раскопках кургана "Северный-6" в окрестностях поселка Северного близ Майкопа.
В центре объекта нашли кольцевидную конструкцию. Специалисты предполагают, что это могло быть святилище или ритуальный объект. С внешней стороны сооружения обнаружили останки воина. Вместе с ним нашли предметы военного снаряжения и быта.
"С внешней стороны сооружения были найдены останки воина с погребальным инвентарем: железным кинжалом и поясными накладками, бронзовым височным кольцом, железным кресалом и кремневым огнивом, а также несколькими железными наконечниками стрел", — сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Помимо оружия, рядом с погребением нашли крупный сосуд из красной глины с длинным конусообразным носиком и ручкой. Его форма напоминает традиционные восточные кумганы или афтоба, что указывает на культурные связи региона в средневековую эпоху.
|Категория находок
|Предметы
|Вооружение и защита
|Железный кинжал, наконечники стрел, поясные накладки
|Быт и украшения
|Бронзовое височное кольцо, железное кресало, кремневое огниво
|Керамика
|Красноглиняный сосуд (тип афтоба или кумгана)
Сейчас исследователи работают над определением точного возраста памятника. Все найденные артефакты передадут в музеи Адыгеи для хранения и изучения.
Обнаружение ритуального объекта и специфической керамики восточного типа позволяет точнее реконструировать социальную структуру и торговые связи древнего населения региона. Сохранность погребального инвентаря воина дает данные о военном деле и ремеслах того периода.
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