Земля буквально расступилась в Адыгее: находка в кургане переписала представления о связях региона

Археологи обнаружили в Адыгее древнее сооружение из речного камня и захоронение воина с оружием. Находки сделали сотрудники компании "Культурное Наследие" при раскопках кургана "Северный-6" в окрестностях поселка Северного близ Майкопа.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Археологические раскопки:

В центре объекта нашли кольцевидную конструкцию. Специалисты предполагают, что это могло быть святилище или ритуальный объект. С внешней стороны сооружения обнаружили останки воина. Вместе с ним нашли предметы военного снаряжения и быта.

"С внешней стороны сооружения были найдены останки воина с погребальным инвентарем: железным кинжалом и поясными накладками, бронзовым височным кольцом, железным кресалом и кремневым огнивом, а также несколькими железными наконечниками стрел", — сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Помимо оружия, рядом с погребением нашли крупный сосуд из красной глины с длинным конусообразным носиком и ручкой. Его форма напоминает традиционные восточные кумганы или афтоба, что указывает на культурные связи региона в средневековую эпоху.

Категория находок Предметы Вооружение и защита Железный кинжал, наконечники стрел, поясные накладки Быт и украшения Бронзовое височное кольцо, железное кресало, кремневое огниво Керамика Красноглиняный сосуд (тип афтоба или кумгана)

Сейчас исследователи работают над определением точного возраста памятника. Все найденные артефакты передадут в музеи Адыгеи для хранения и изучения.

Почему это важно

Обнаружение ритуального объекта и специфической керамики восточного типа позволяет точнее реконструировать социальную структуру и торговые связи древнего населения региона. Сохранность погребального инвентаря воина дает данные о военном деле и ремеслах того периода.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева