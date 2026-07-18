Леса Читы просто списали со счетов: финансовый тупик заблокировал защиту природных массивов

Власти Забайкальского края отказались создавать природный парк "Читинский бор" из-за отсутствия денег в бюджете. Об этом зампреда правительства региона Игорь Смирнов сообщил инициативной группе горожан, которые пытаются защитить лесные массивы между микрорайонами Северный, СибВО и Сосновый бор от застройки и вырубки.

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По словам Смирнова, закон требует создания отдельного госучреждения для управления парком. Однако сейчас регион связан соглашением с Минфином РФ об оздоровлении государственных финансов. Согласно документу, приоритет отдается выплате зарплат, социальным поддержкам и ОМС. До полного выполнения этих обязательств создавать новые учреждения и увеличивать расходы запрещено.

Зеленый пояс против застройки

Конфликт вокруг "Читинского бора" обострился, когда общественники заметили сокращение границ предполагаемого парка. Из проекта исключили участки, которые администрация Читы планирует застроить. В частности, там должны появиться ледовый дворец на стадионе СКА, жилье для медиков и два медицинских объекта.

В качестве обоснования вице-премьер сослался на данные Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН. Эксперты якобы отметили, что эти земли имеют низкую природоохранную ценность и редких растений из Красных книг России и Забайкалья там нет.

"Это не ответ, а отписка. Сначала исключили участки, а потом доказали, что там ничего нет", — заявляют в инициативной группе.

Жители Читы подчеркивают, что цель создания ООПТ — не только поиск редких растений, но и сохранение общего зеленого пояса города. Чтобы доказать значимость проекта, горожане самостоятельно собрали около миллиона рублей на научное обоснование и собрали 2,5 тысячи подписей.

Бюрократический тупик

Общественники указывают на противоречия в позиции властей. По их мнению, создавать новое учреждение необязательно, так как в крае уже работает Дирекция особо охраняемых природных территорий. Кроме того, в регионе действует концепция развития системы ООПТ, принятая еще в 2016 году, которая прямо предполагает создание новых заповедных зон.

Аргумент властей Позиция инициативной группы Нет средств на создание управляющей дирекции Можно использовать существующую Дирекцию ООПТ Забайкальского края Участки под застройку не имеют ценности Исследование проводилось уже по урезанным границам; важен сам лесной массив Бюджетные ограничения по соглашению с Минфином Ограничения были известны заранее, а жители сами оплатили обоснование проекта

После того как жалобы на сокращение границ парка перенаправили из Генпрокуратуры в местные природоохранные ведомства, активисты решили действовать лично. Они записались на очные приемы в Генпрокуратуру и Амурскую природоохранную прокуратуру, чтобы избежать новых формальных ответов.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова