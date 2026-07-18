Леса Читы просто списали со счетов: финансовый тупик заблокировал защиту природных массивов

Власти Забайкальского края отказались создавать природный парк "Читинский бор" из-за отсутствия денег в бюджете. Об этом зампреда правительства региона Игорь Смирнов сообщил инициативной группе горожан, которые пытаются защитить лесные массивы между микрорайонами Северный, СибВО и Сосновый бор от застройки и вырубки.
По словам Смирнова, закон требует создания отдельного госучреждения для управления парком. Однако сейчас регион связан соглашением с Минфином РФ об оздоровлении государственных финансов. Согласно документу, приоритет отдается выплате зарплат, социальным поддержкам и ОМС. До полного выполнения этих обязательств создавать новые учреждения и увеличивать расходы запрещено.
Конфликт вокруг "Читинского бора" обострился, когда общественники заметили сокращение границ предполагаемого парка. Из проекта исключили участки, которые администрация Читы планирует застроить. В частности, там должны появиться ледовый дворец на стадионе СКА, жилье для медиков и два медицинских объекта.
В качестве обоснования вице-премьер сослался на данные Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН. Эксперты якобы отметили, что эти земли имеют низкую природоохранную ценность и редких растений из Красных книг России и Забайкалья там нет.
"Это не ответ, а отписка. Сначала исключили участки, а потом доказали, что там ничего нет", — заявляют в инициативной группе.
Жители Читы подчеркивают, что цель создания ООПТ — не только поиск редких растений, но и сохранение общего зеленого пояса города. Чтобы доказать значимость проекта, горожане самостоятельно собрали около миллиона рублей на научное обоснование и собрали 2,5 тысячи подписей.
Общественники указывают на противоречия в позиции властей. По их мнению, создавать новое учреждение необязательно, так как в крае уже работает Дирекция особо охраняемых природных территорий. Кроме того, в регионе действует концепция развития системы ООПТ, принятая еще в 2016 году, которая прямо предполагает создание новых заповедных зон.
|Аргумент властей
|Позиция инициативной группы
|Нет средств на создание управляющей дирекции
|Можно использовать существующую Дирекцию ООПТ Забайкальского края
|Участки под застройку не имеют ценности
|Исследование проводилось уже по урезанным границам; важен сам лесной массив
|Бюджетные ограничения по соглашению с Минфином
|Ограничения были известны заранее, а жители сами оплатили обоснование проекта
После того как жалобы на сокращение границ парка перенаправили из Генпрокуратуры в местные природоохранные ведомства, активисты решили действовать лично. Они записались на очные приемы в Генпрокуратуру и Амурскую природоохранную прокуратуру, чтобы избежать новых формальных ответов.
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