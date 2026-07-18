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Водителей Калининграда ждет сюрприз: график перекрытий на Орудийной перекроет привычный выезд

Россия » Северо-Запад » Калининград

В Калининграде с 27 июля по 30 сентября ограничат движение автомобилей по улице Орудийной. Дорожники капитально отремонтируют участок от Аэропортной до границы городского округа. Перекрытие будет происходить поэтапно.

Перекрытие дороги в центре города
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Перекрытие дороги в центре города

Для водителей и жителей пригородных поселков, использующих эту дорогу для выезда из города, меняется привычный маршрут. Работы разделены на пять этапов:

Период Участок перекрытия
27 июля — 12 августа от Клубной до Краснокаменной
12 августа — 22 августа от Сурикова до Клубной
22 августа — 2 сентября от Васнецова до Сурикова
2 сентября — 15 сентября от дома № 24 до дома 70 "б"
15 сентября — 30 сентября от дома № 24 до Аэропортной

Организацией движения, установкой ограждений и знаков, а также безопасностью людей на объекте займется подрядчик — ООО "Мосинжиниринг".

Орудийная является важным транспортным узлом для связи города с окраинами и приграничными территориями. Капитальный ремонт поможет снизить износ полотна и улучшить пропускную способность дороги после завершения всех этапов работ.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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