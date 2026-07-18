Водителей Калининграда ждет сюрприз: график перекрытий на Орудийной перекроет привычный выезд

В Калининграде с 27 июля по 30 сентября ограничат движение автомобилей по улице Орудийной. Дорожники капитально отремонтируют участок от Аэропортной до границы городского округа. Перекрытие будет происходить поэтапно.
Для водителей и жителей пригородных поселков, использующих эту дорогу для выезда из города, меняется привычный маршрут. Работы разделены на пять этапов:
|Период
|Участок перекрытия
|27 июля — 12 августа
|от Клубной до Краснокаменной
|12 августа — 22 августа
|от Сурикова до Клубной
|22 августа — 2 сентября
|от Васнецова до Сурикова
|2 сентября — 15 сентября
|от дома № 24 до дома 70 "б"
|15 сентября — 30 сентября
|от дома № 24 до Аэропортной
Организацией движения, установкой ограждений и знаков, а также безопасностью людей на объекте займется подрядчик — ООО "Мосинжиниринг".
Орудийная является важным транспортным узлом для связи города с окраинами и приграничными территориями. Капитальный ремонт поможет снизить износ полотна и улучшить пропускную способность дороги после завершения всех этапов работ.
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