Врачи больше не ждут визитов: в Перми внедрили систему, которая изменит контроль за здоровьем

В 44 медицинских учреждениях Перми внедрили систему дистанционного мониторинга состояния пациентов. Технология позволяет врачам в реальном времени отслеживать показатели людей с хроническими заболеваниями, не дожидаясь их визита в поликлинику.

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Измерение артериального давления

Система работает через приложение "Умный мониторинг". Пациенты используют специальные приборы, которые автоматически передают данные о давлении и пульсе в программу. Врачи видят результаты на своих экранах вместе с комментариями пациентов о самочувствии. Если показатели отклоняются от нормы, медики оперативно вызывают человека на прием или отправляют бригаду скорой помощи.

"Мы видим давление, мы видим пульс. И если пациент дает какой-то комментарий, говорит: "Очень плохо себя чувствую", то комментарии мы тоже здесь увидим", — пояснил специалист здравоохранения.

Автоматизация контроля

Процесс дополняет робот-ассистент Ксения. Дважды в неделю программа обзванивает пациентов, уточняя уровень артериального давления, пульс и жалобы. Для людей с сахарным диабетом робот дополнительно запрашивает уровень глюкозы.

"Робот никогда не будет спрашивать лишних вопросов. У него конкретный вопрос об уровне артериального давления, пульсе и жалобах пациента", — отметила Светлана Кетова, фельдшер кабинета неотложной помощи Городской клинической поликлиники №5.

Ранее врачам приходилось обзванивать больных вручную или посещать их на дому. Теперь вся информация собрана в одном интерфейсе. Это упрощает жизнь пациентам: им не нужно записываться на прием для простой передачи анализов или показателей тонометра.

Показатель Значение Количество охваченных учреждений в Перми 44 больницы Общее число пользователей системы 20 000 человек Профили заболеваний (мониторинг) Гипертензия, сердечная недостаточность, ишемия, диабет