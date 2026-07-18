Дышать станет невозможно: пожар в Шахтах Ростовской области заставил власти применить спецтехнику

В Шахтах Ростовской области борются с пожаром на мусорном полигоне в районе шахты им. Красина. Огонь вспыхнул 18 июля и охватил площадь в 300 квадратных метров.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сжигание пластика

Для тушения развели два пожарных расчета. Чтобы остановить горение, технику используют для пересыпки очага грунтом.

"Огонь охватил 300 квадратных метров", — сообщила министр ЖКХ Антонина Пшеничная.

На объекте задействовали восемь единиц спецтехники. Работу распределили так:

Техника Количество Самосвалы 5 единиц Бульдозер 1 единица Экскаватор 1 единица Погрузчик 1 единица

Специалисты планируют полностью ликвидировать последствия пожара к 25 июля.

Экспертная проверка:

эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов Пожары на полигонах опасны не только открытым огнем, но и глубоким тлением внутри тел отходов. Пересыпка грунтом — стандартный метод изоляции очага от кислорода, однако он требует тщательного контроля, чтобы огонь не ушел вглубь полигона, где его сложнее обнаружить и потушить.