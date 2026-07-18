Дышать станет невозможно: пожар в Шахтах Ростовской области заставил власти применить спецтехнику

В Шахтах Ростовской области борются с пожаром на мусорном полигоне в районе шахты им. Красина. Огонь вспыхнул 18 июля и охватил площадь в 300 квадратных метров.
Для тушения развели два пожарных расчета. Чтобы остановить горение, технику используют для пересыпки очага грунтом.
"Огонь охватил 300 квадратных метров", — сообщила министр ЖКХ Антонина Пшеничная.
На объекте задействовали восемь единиц спецтехники. Работу распределили так:
|Техника
|Количество
|Самосвалы
|5 единиц
|Бульдозер
|1 единица
|Экскаватор
|1 единица
|Погрузчик
|1 единица
Специалисты планируют полностью ликвидировать последствия пожара к 25 июля.
Пожары на полигонах опасны не только открытым огнем, но и глубоким тлением внутри тел отходов. Пересыпка грунтом — стандартный метод изоляции очага от кислорода, однако он требует тщательного контроля, чтобы огонь не ушел вглубь полигона, где его сложнее обнаружить и потушить.
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