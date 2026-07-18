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Дорогу просто смыло водой: жители Прикамья создали обходной путь, чтобы не остаться в изоляции

Россия » Поволжье » Пермь

Сильные ливни в Прикамье размыли дорогу в районе урочища Россохи. Из-за этого поселок Никольский, входящий в Лобановское территориальное управление, оказался отрезан от транспортного сообщения.

Река и мост в пасмурную погоду
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Река и мост в пасмурную погоду

Чтобы вернуть проезд, жители поселка объединились с представителями теруправления. Совместными усилиями они смонтировали временный настил, который обеспечил устойчивое движение транспорта. О случившемся в своих соцсетях сообщила глава Пермского округа Ольга Андрианова.

Параллельно с этим в Перми восстанавливают работу городской инфраструктуры после подтоплений: в одном из крупных торгово-развлекательных комплексов города снова открыли первый этаж.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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