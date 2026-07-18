Дорогу просто смыло водой: жители Прикамья создали обходной путь, чтобы не остаться в изоляции

Сильные ливни в Прикамье размыли дорогу в районе урочища Россохи. Из-за этого поселок Никольский, входящий в Лобановское территориальное управление, оказался отрезан от транспортного сообщения.
Чтобы вернуть проезд, жители поселка объединились с представителями теруправления. Совместными усилиями они смонтировали временный настил, который обеспечил устойчивое движение транспорта. О случившемся в своих соцсетях сообщила глава Пермского округа Ольга Андрианова.
Параллельно с этим в Перми восстанавливают работу городской инфраструктуры после подтоплений: в одном из крупных торгово-развлекательных комплексов города снова открыли первый этаж.
На российском рынке зафиксирована волна закрытия и распродажи заправочных станций, вызванная критическим разрывом между оптовыми ценами и розничными тарифами.